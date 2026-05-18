הארי סטיילס עונה למעריץ שצעק בהופעה - "תחי פלסטין"

במהלך הופעתו של הזמר הבריטי, קריאה של מעריץ פרו פלסטיני זכתה לתגובה ישירה מהזמר המפורסם שעוררה סערה ברשת

דרמה קטנה ומסקרנת התחוללה שלשום (שבת) באצטדיון יוהאן קרויף באמסטרדם, במהלך הופעתו של כוכב הפופ הבריטי הארי סטיילס. בזמן שהזמר עמד על הבמה וסידר את האוזנייה שלו, אחד המעריצים בקהל ניצל את רגע השקט וצעק לעברו: "ויוה פלסטינה" ("תחי פלסטין").

האירוע הקצרצר, שתועד במלואו והפך במהירות לוויראלי ברשת הטיקטוק, תפס את תשומת ליבו של סטיילס. הזמר עצר לרגע את מעשיו, הקשיב לקריאה, ואז ענה באופן ישיר ובמילה אחת בלבד: "Correct" ("נכון").

התגובה החד-משמעית של הכוכב עוררה סערה מיידית בקרב הגולשים ברשתות החברתיות, וגררה גל עצום של תגובות מעורבות מצד מעריצים ותומכים משני הצדדים.