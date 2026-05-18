שופטי בג"ץ ליועמ"שית: העבירי במיידית את התצהיר "החסוי"

לאחר שהיועמ"שית העבירה את המסמך "המסווג" לעיונם של השופטים בלבד - השופטים דורשים ממנה להעביר אותו במיידית לגורמי המשיבים - דהיינו נתניהו וגופמן

שופטי בית המשפט העליון, הורו היום (שני) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, להעביר ללא דיחוי את התצהיר "המסווג" שהעבירה מיארה לשופטים במעטפה סגורה.

בהחלטתם הם כתבו כי "עוד לפני שתתקבל החלטה בעניין סיווג התצהיר שהוגש במעטפה סגורה - יש להעבירו בדרך המתאימה לגורמי המשיבים שלהם הסיווג המתיאם, ללא דיחוי.

לאחר מכן יוחלט על המשך הטיפול בתיק". השופטים החתומים על ההחלטה הם דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקפף ואלכס שטיין.

נזכיר כי אמש, היועמ"שית הגישה לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. התצהיר, שעשוי להיות גורלי בעניין ההכרעה בעתירה, הוגש תחת הסיווג "סודי ביותר" והועבר לעיונם של השופטים בלבד בתוך מעטפה סגורה.

עורך הדין, ד״ר הראל ארנון, בא כוחו של ראש הממשלה נתניהו הגיב לכך ומסר כי היועמ״שית נוהגת בחוצפה, עוברת על הכללים ומנסה למנוע מנתניהו לעיין בתצהיר בטענה של סודיות למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך.

״לקרוא ולא להאמין, יש להצר על כך מאוד״, הוסיף ארנון והדגיש את חומרת המעשה.