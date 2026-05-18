מבילי אליוט ועד מגי אזרזר: הרפרטואר החדש של בית ליסין

תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר ערך מסיבת עיתונאים שבה הציג את הרפרטואר לעונת 2026-27. התיאטרון מסכם עונה מושלמת עם 14 מועמדויות לפרס התיאטרון (מתוכן 7 להצגה "קרנפים") וזכייה בפרס ההפקה הטובה ביותר על "אנטיגונה" בפסטיבל בינלאומי בדרום קוריאה. מנכ"לית התיאטרון, ציפי פינס, שיתפה באתגרים המורכבים של ניהול תיאטרון תחת מלחמות וחרמות בינלאומיים המקשים על קבלת זכויות למחזות.

ההצגות שעלו מיד לאחר המלחמה

במהלך המלחמה המשיך התיאטרון בחזרות לשלוש הצגות שכבר עלו לבמות: "קיר זכוכית" (דרמה קומית על רילוקיישן לברלין), "חנאל ומכבית" (קומדיה המבוססת על סדרת הרשת המצליחה), ו"שונאים, סיפור אהבה" (עיבוד חדש לספרו של יצחק בשביס זינגר על שורדי שואה בניו יורק).

הצגות קרובות (שנת 2026)

ציפורים כולם (30.7): דרמה פוליטית מטלטלת מאת ווג'די מועוואד ובבימוי יאיר שרמן, העוסקת בסיפור אהבה בין יהודי לערבייה וסוד משפחתי שנחשף בעקבות פיגוע.

יום המזל שלי (27.6): קומדיה צרפתית בכיכובו של קובי פרג' על גבר המקבל הזדמנות לשנות את החלטות חייו.

מסיבת אירוסין (29.8): מחזה אקטואלי מאת הלל מיטלפונקט על סדקים במשפחה ישראלית בצפון בזמן מלחמה.

השמים הם הגבול (אוקטובר): הצגה מוזיקלית על עיתונאית המתאשפזת במוסד בעקבות כוכבת פופ.

בעלים ונשים (נובמבר): קומדיה רומנטית ע"פ סרטו של וודי אלן.

ללכת שבי אחריו (דצמבר): עיבוד בימתי לסרט האייקוני על המורה הנלחם במערכת השמרנית.

הצגות שיעלו במהלך שנת 2027

בגזרת מחזות הזמר יעלו "בילי אליוט" האייקוני בקיץ 2027, ו"כרמן" בגרסה תיאטרונית חדשנית בסוף השנה. במחזאות הבינלאומית תעלה הדרמה הפמיניסטית המצליחה "לכאורה" (במרץ 2027) בכיכובה של מגי אזרזר.

במחזאות הישראלית המקורית יעלו: "בראד פיטמן" (על חברות מהצבא), "השקר הכי טוב" (קומדיה על תוכניות ריאליטי), "בגדול, זושה רוצה לחיות" (על פי ספרו של אורן יעקובי), הדרמה ההיסטורית "בשם הילדים" (על גטו לודז'), והמחזה האקטואלי "להתפלל עם עבריינים" (על דילמות בציונות הדתית).

סיכום במספרים

מחזור ההכנסות לשנת 2025 עמד על כ-68 מיליון שקלים (75% הכנסות עצמיות), עם 965 הצגות בסך הכל. לצד ההצלחה, התיאטרון ספג פגיעה קשה בעקבות המצב הביטחוני: מלחמת איראן הראשונה הובילה לביטול 60 הצגות ב-2025, ומלחמת איראן השנייה ב-2026 הביאה לביטולן של 133 הצגות נוספות ולהפסד של כ-8 מיליון שקלים.