השר זוהר: "אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לטורקיה כמדינת אויב"

שר התרבות מיקי זוהר מתייחס בחומרה למשט הטורקי לעזה: "אנחנו יודעים להכאיב למי שמכאיב לנו - הם מוזמנים לנסות”. על המצב מול איראן וחיזבאללה: נמשיך לכבוש לעבר ביירות", וגם על מהפכת התרבות: "הסטתי תקציבים מסרטים אנטי ישראליים, לסרטים שישראלים אוהבים"

השר מיקי זוהר ב"כיפות ברזל": "נתניהו הסיר את הכפפות; זרעי ה-7 באוקטובר נזרעו בממשלת בנט-לפיד"

בשיאו של גל מתיחות ביטחוני, התארח שר התרבות והספורט מיקי זוהר באולפן "סרוגים". השר פתח בהתייחסות למשט הפעילים הטורקיים שעשה דרכו לישראל באותה עת, והבהיר כי הגישה כלפי טורקיה חייבת להשתנות מן היסוד.

"טורקיה היא מדינת אויב"

בתגובה לשאלה על המשט הטורקי, אמר זוהר: "יש לנו צבא מאוד מיומן... אני קורא לזה סוג של הטרלה, אבל הטרלה מאוד מאוד מסוכנת שמגיעה מאזור טורקיה... הם מבינים שהצורך שלהם כנראה זה להשחיר את ישראל... הדבר הזה הוא פשוט שקרי". השר הוסיף הצהרה נחרצת: "אנחנו צריכים להתחיל להתייחס אל טורקיה כמדינת אויב". הוא הזהיר כי אם טורקיה תבחר בדרך של מלחמה, "אין ספק שהיא תשלם מחיר עצום על כך".

האסטרטגיה מול איראן וחזבאללה: "נתניהו הסיר את הכפפות"

בנוגע למערכה הכוללת, חשף השר זוהר דברים שאמר לו ראש הממשלה: "ישבתי עם נתניהו לפני כמה ימים ושאלתי אותו מה קורה מבחינתנו ולאן אנחנו הולכים... והתשובה שלו הייתה מאוד ברורה: אנחנו נכריע. אנחנו נכריע באיראן, אנחנו נכריע מול חזבאללה ואנחנו נכריע מול חמאס".

לדברי השר, חל שינוי משמעותי בגישת ראש הממשלה: "נתניהו נקרא לזה הסיר את הכפפות... הוא כבר לא פועל כפי שהוא פעל פעם". זוהר הוסיף כי עמדתו האישית היא שיש לתקוף באיראן ולהפיל את המשטר. לגבי הגזרה הצפונית אמר: "אנחנו לא צריכים, אנחנו ממשיכים לכבוש הלאה לעבר ביירות ואנחנו נמשיך להתקדם כל עוד הסיפור הזה שחיזבאללה קיים עדיין בלבנון".

האחריות למחדל: "הזרעים החלו בממשלת בנט-לפיד"

השר זוהר לא חסך בביקורת פוליטית כשנשאל על האחריות ל-7 באוקטובר: "האחריות היא עלינו אבל היא גם על כל מי שישב בממשלת בנט לפיד... זו ממשלה שנשענה על התנועה האסלאמית. זו ממשלה ששידרה לאויב חולשה". לדבריו, ראשי מערכת הביטחון שכיהנו באותה עת מונו על ידי הממשלה הקודמת, ולכן האחריות היא כוללת: "ראש השב"כ, הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן... הם לא מונו על ידינו ולא נבחרו על ידינו לכהן בתפקידים החשובים".

סוגיית הגיוס: "מי שלא לומד תורה - לצבא"

השר, שבנו התגייס לאחרונה לגבעתי, הביע הבנה לתסכול הציבורי בסוגיית גיוס החרדים: "מה שמטריד ומכעיס את עם ישראל ובצדק זה יש כאלו צעירים חרדים שלא הולכים ללמוד את התורה... אם אתה חרדי צעיר שלא הולך ללמוד תורה - לך לצבא". עם זאת, הוא הטיל את האחריות על צה"ל שלא פעל להקמת חיל חרדי מתאים: "הבעיה שצה"ל לא עשה את העבודה מספיק טוב מול ראשי ההנהגה החרדית... המצב היום הוא זה שאין חוק גיוס אבל גם אין גיוס חרדים".

המהפכה בתרבות: "הסטתי תקציבים לסרטים שישראלים אוהבים"

בתפקידו כשר התרבות, התגאה זוהר ברפורמות שהוביל: "עשיתי במשרד התרבות והספורט את רפורמת הקולנוע שבה בעצם הסטתי תקציבים לסרטים שישראלים אוהבים במקום לתת אותם לסרטים שנגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל". הוא הדגיש כי לא מדובר בסתימת פיות לביקורת, אלא בהפסקת מימון לתכנים אנטי-ישראליים: "החיילים שבסופו של דבר הם מגינים עלינו. אתה לא יכול לראות את זה שתוקפים אותם ושמים אותם כקלגסים וככובשים".

"הפצ"רית צריכה לשלם את המחיר"

השר התייחס גם לסערות האחרונות סביב צה"ל, כולל מעצר הלוחמים ב"כוח 100": "לקחו פה חיילים שעשו את עבודתם והפכו אותם לכלי כדי להשחיר את ישראל... זה דבר בעיניי לא פחות מהזוי". הוא קרא למיצוי הדין עם האחראים לכך, ובפרט עם הפצ"רית: "היא צריכה לשלם את המחיר על מעשיה... מישהו יצטרך לשאת במחיר ובמקרה הזה חד משמעית, זו הפצ"רית". לגבי סערת "פאטץ' המשיח" של הלוחם שנשפט, אמר השר: "האיש הזה מאמין בבורא עולם... הוא לא עשה שום חטא... להביא אותו לנקודה הזאתי... לדעתי שגיאה נוראית".

סיכום בשליפה:

בסיום הראיון השיב השר לשאלות מהירות: