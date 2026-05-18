החייל הבודד שנפצע קשה במלחמה ריגש מתחת לחופה

בנג'י בראון, חייל בודד מקנדה, שנפצע קשה בראשו במלחמה - שר יחד עם אחיו את "מי שבירך לחיילי צה"ל" בחתונת חברם

בנג'י בראון, חייל בודד מקנדה ותלמיד ישיבת ההסדר "לב התורה" בבית שמש, שנפצע קשה בראשו במהלך המלחמה והיה מורדם ומונשם במשך כחודש וחצי, השתתף אתמול ברגע מרגש במיוחד.

בחתונת חברו הקרוב עזי, שר יחד עם אחיו שגם הוא חייל בודד ובוגר הישיבה את תפילת "מי שבירך לחיילי צה"ל".

קרדיט: באדיבות המשפחה

לפי הישיבה, משפחתו של עזי והחברים הקרובים ליוו ותמכו בבנג'י לאורך כל תקופת השיקום מאז פציעתו, ואתמול הגיע רגע שסימל עבור רבים סגירת מעגל מרגשת.

"לאחר שנה וחצי של שיקום ממושך בבית החולים רמב"ם ובבית לוינשטיין, בנג'י עדיין ממשיך בתהליך השיקום והחברים והמשפחה מברכים בכל יום על נס ההתקדמות וההחלמה" נמסר.