החכ"לית של בנט: "אתמודד לכנסת הבאה"

עוד קאמבק פוליטי לקראת הכנסת ה-26. ח״כ לשעבר שירלי פינטו-קדוש שכיהנה בסיעת ימינה של בנט, הודיעה במהלך אירוע “שבתרבות” בקריית אונו כי בכוונתה להתמודד בבחירות הבאות לכנסת.

בשיחה עם העיתונאי אור הלר אמרה: “אולי הדברים שאני אומרת לא פופולריים, אבל הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית־לאומית רחבה. אם נחזור לממשלת 61 צרה, הקרע בעם רק ימשיך ויעמיק. חייבים לכוון למדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית וליברלית, והדרך לשמור עליה עוברת בממשלת אחדות לאומית".

פינטו זכורה כח"כית הראשונה בתולדות הכנסת שהייתה חרשת אילמת. היא נאמה באמצעות שפת הסימנים, כשמתורגמנית מיוחדת הייתה אומרת את הדברים שסימנה. היא כיהנה קדנציה אחת בכנסת ה-24 ולא נבחרה לכנסת ה-25 כמו כל חברי ימינה (למעט מתן כהנא, שגם הוא פרש בסופו של דבר).

אני מכוונת למפלגה שתתאים לי אידאולוגית

עוד ציינה פינטו-קדוש כי היא בוחנת את דרכה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות ומכוונת למסגרת שתואמת את תפיסת עולמה: “אני מתכוונת להתמודד בבחירות הבאות לכנסת. כאשת ימין ממלכתי ומחבר, אני מכוונת למפלגה שתתאים לי אידאולוגית ורואה את החשיבות של ציבור הבוחרים שלי, אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.”

מאז השבעה באוקטובר ייסדה והובילה פינטו קדוש את “החמ״ל הסגול” מערך חירום ארצי ורשת מתנדבים רחבה שסייעו לאלפי אנשים עם מוגבלויות, קשישים, נפגעי טראומה ומשפחותיהם ברחבי הארץ.