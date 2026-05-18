בשורה להתיישבות: מהפכת הגז הטבעי בדרך ליהודה ושומרון!

בישיבת הממשלה אושרה החלטה להסמיך את חברת נתג"ז לפריסת תשתיות גם ביהודה ושומרון. הגז הטבעי זול יותר מדלק וגם נקי יותר, והוא צפוי לקדם את התעשייה והתעסוקה מעבר לקו הירוק

בשורה להתיישבות. משרד האנרגיה והתשתיות והשר לשיתוף פעולה אזורי הביאו לאישור הממשלה הצעת החלטה לעדכון מטרות חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז), כך שתוכל לפעול גם ביו"ש.

המהלך נועד לאפשר את המשך קידום ופיתוח תשתיות הגז הטבעי, לצד התאמת פעילות החברה לצרכים המתפתחים של משק האנרגיה בישראל. במסגרת ההצעה, יתוקנו מטרות החברה כך שיורחבו סמכויותיה לפעול גם באזורים שבהם מתגבשת בימים אלה חקיקה ייעודית בתחום הגז הטבעי, ובכלל זה באזור יהודה ושומרון.

נתג"ז, החברה הלאומית להולכת הגז הטבעי, פועלת מאז שנת 2003 בתחום התכנון, ההקמה והתפעול של מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל. בשנים האחרונות הורחבו תחומי פעילותה גם לעולמות המימן ופינוי פחמן דו-חמצני, ולאחרונה הוארך רישיון ההולכה שלה עד לשנת 2049. בנוסף, החברה קיבלה לאחרונה רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור ירושלים.

על פי דברי ההסבר להצעת ההחלטה, גורמי המקצוע במשרד האנרגיה והתשתיות, רשות הגז הטבעי, משרד הביטחון, המינהל האזרחי ורשות החברות הממשלתיות סבורים כי נתג"ז היא הגוף המתאים להוביל את הקמתן והפעלתן של תשתיות ההולכה והחלוקה גם באזורים נוספים, נוכח ניסיונה הרב בתחום ותפקידה המרכזי בפיתוח תשתיות האנרגיה של ישראל.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן: ״פריסת תשתיות גז טבעי ביהודה ושומרון היא צעד חשוב שאנו עושים, כחלק מתכנית רחבה לפיתוח חסר תקדים של תשתיות אנרגיה באזור. אנו מחילים ריבונות הלכה למעשה, שמים את יהודה ושומרון על המפה בתחומי האנרגיה והתשתיות, משפרים את חיי התושבים ואת הביטחון האנרגטי, ומאיצים את הפיתוח הכלכלי באזור. אמשיך לפעול למען יהודה ושומרון בכל תפקידיי.״