״הסתברות לאהבה״ יפתח את פסטיבל הקולנוע הישראלי בניו יורק

סרטו החדש של עמיחי גרינברג, ״הסתברות לאהבה״, יפתח את פסטיבל הקולנוע הישראלי ה־14 בניו יורק. לצד הסרט יוקרנו בפסטיבל גם כמה מהסרטים הישראלים הבולטים של השנה

סרטו החדש של עמיחי גרינברג, ״הסתברות לאהבה״, נבחר לפתוח את פסטיבל הקולנוע הישראלי ה־14 בניו יורק, שמתקיים ב־9 ביוני ביוזמת Israel Film Center של מרכז התרבות היהודי במנהטן. הקרנת הפתיחה תלווה בנוכחותו של גרינברג, והסרט יוקרן מספר פעמים במהלך ימי הפסטיבל במוקדים שונים ברחבי העיר.



עמיחי גרינברג צילום: פסטיבל הקולנוע בייג'ינג

הפסטיבל, שנחשב לאחד מאירועי הקולנוע הישראלי המרכזיים בארצות הברית, מתקיים מדי שנה במטרה לחשוף את הקהל האמריקאי לקולנוע ישראלי עכשווי. מעבר להקרנות, המרכז פועל לאורך כל השנה לקידום קולנוע ישראלי ויהודי באמצעות אירועים, הקרנות מיוחדות, פרויקטים מקצועיים ופלטפורמת סטרימינג ייעודית לסרטים ישראליים.

סינמה שו״ת פרק 41: אדם סנדרסון מ'זוהי סדום' ל'נוטוק'

במרכז ״הסתברות לאהבה״ עומד מפגש בין דורי מסקרן ומרגש בין ראובן, סטטיסטיקאי אלמן בגילומו של יהורם גאון, לבין נכדתו האמנית עדן, אותה מגלמת משי קלינשטיין. השניים יוצאים יחד לחקירה בלשית לא שגרתית, שבמהלכה הם נאלצים להתמודד עם הפערים ביניהם, אך גם מגלים קרבה חדשה וחום אנושי שלא מצאו קודם.



הסרט מסמן חזרה קולנועית מסקרנת של גאון למסך הגדול, ולצד ההופעה שלו בולטת במיוחד הכימיה עם קלינשטיין, שהופכת את מערכת היחסים ביניהם ללב הפועם של הסרט.



מתוך הסרט חמצן של הבימאית נטעלי בראון צילום: איתי מרום

לצד ״הסתברות לאהבה״, יוצגו בפסטיבל עוד תשעה סרטים ישראליים חדשים. בין הסרטים הבולטים ניתן למצוא את ״נאנדאורי״ של אתי ציקו, העוקב אחר עורכת דין ישראלית החוזרת לגיאורגיה למסע אישי ומטלטל; ״חמצן״ של נטעלי בראון, דרמה משפחתית העוסקת בחרדות המלחמה ובטראומות בין־דוריות; ״שפה זרה״ של מיכל ברזיס ו־עודד בן נון, הבוחן אינטימיות וזרות דרך מפגש מקרי בשדה תעופה; ו״ברנינג מן״ של איל חלפון, סרט מסע יוצא דופן המתרחש כמעט כולו בנקודה אחת במדבר.



מתוך הסרט נאנדאורי של הבימאית אתי ציקו צילום: שי גולדמן

בנוסף להקרנות יתקיים במהלך הפסטיבל גם אירוע פיצ'ינג מיוחד בשיתוף הקרן לקולנוע ישראלי, במסגרתו יוצגו שלושה פרויקטים חדשים הנמצאים בשלבי פיתוח.

