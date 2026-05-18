דרמה בתעשיית הבידור: ניצול הילדים שנחשף בסוכנות המפורסמת

משרד העבודה סגר את הברז לסוכנות הדוגמנות הפופולרית TLV MODELS בעקבות שורה של הפרות חמורות וגביית כספים אסורה מהורים

משרד העבודה ביטל את היתרי תיווך הילדים של סוכנות הדוגמנות TLV MODELS, שבבעלות מוטי פרסר, וסירב להעניק לה היתרים חדשים. ההחלטה הדרמטית התקבלה במינהל הסדרה ואכיפה לאחר שימוע, שבו נחשפו הפרות חוק קשות ותנאים חוזיים בלתי סבירים שהוטלו על קטינים.

מבדיקת המשרד עולה כי כמעט 100% מהורי הילדים בסוכנות אולצו לשלם אלפי שקלים עבור קורסים כתנאי חובה לייצוג, בניגוד מוחלט לחוק. בנוסף, החוזים כללו דרישות פוגעניות וחסרות היגיון, כמו איסור מוחלט על דיאטה, ותנאי המחייב אישור מהסוכנות לכל תספורת או שינוי גופני. בסוכנות אף חזרו על ההפרות הללו למרות התחייבויות קודמות, ובמהלך השימוע הפגין הבעלים חוסר שקיפות והתחמק מתשובות.

במשרד העבודה מבהירים כי חוק עבודת הנוער נועד להגן על מוגנות הילדים. "לא נאפשר מצב שבו חלומות של ילדים יהפכו לקרקע לניצול כלכלי של הוריהם", מסר מנכ"ל המשרד, רובי שמש. המהלך מצטרף לסנקציות קודמות בשוק.