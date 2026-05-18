חגיגה ווקאלית בבנייני האומה: רפי ביטון והצדעה לשירי ירושלים

אחרי חודשים של דחיות והמתנה, המופע המדובר "לקול שירך" של המאסטרו רפי ביטון ומקהלתו הגיע לבמה המרכזית בבירה במסגרת סדרת "בנבל עשור". הערב, שהתקיים ברוח חגיגות יום ירושלים, הציג ביצועים יוצאי דופן לשירי הבירה האהובים ונסגר ברגע שיא מפתיע כאשר ראש העיר, משה ליאון, נקרא לבמה. צפו בגלריית הרשמים

חובבי המוזיקה היהודית והליטורגית שהגיעו לאולם אוסישקין בבנייני האומה, ידעו שהערב הזה נושא איתו מטען מיוחד. המופע "לקול שירך" של רפי ביטון ומקהלת "קולות מן השמים", שנאלץ להידחות בעקבות המצב הביטחוני, התחבר באופן טבעי לאווירת חגיגות יום ירושלים והפך לחגיגה שכולה הצדעה מוזיקלית לבירה.

כבר מהצלילים הראשונים היה ברור שההמתנה הארוכה השתלמה. ביטון, יחד עם חברי המקהלה וליווי תזמורתי מלא, הגיש לקהל עיבודים פוליפוניים מורכבים ומרתקים של נכסי צאן הברזל והשירים המזוהים ביותר עם העיר, ובהם ביצוע מרגש במיוחד לקלאסיקה "ירושלים של זהב".

רגע השיא של הערב נרשם לקראת סופו, כאשר ראש העיר משה ליאון נקרא לעלות אל הבמה. ליאון הצטרף בהתלהבות לביצוע מחרוזת שירי ירושלים סוחפת יחד עם רפי ביטון וההרכב, לקול תשואות הקהל שסיים את הערב בשירה אדירה ששטפה את האולם.

בסופו של דבר, עונתה השביעית של סדרת "בנבל עשור" מוכיחה כנגד כל הסיכויים שגם בתקופות המורכבות ביותר – המנגינה הירושלמית אינה מפסיקה.

צפו בגלריית התמונות המרהיבה ובתיעוד מהערב המרומם בבנייני האומה

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן

קולות מן השמיים - שבוע יום ירושלים צילום: מנדי הכטמן







