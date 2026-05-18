בן כספית בהשתלחות חריפה: "מתבייש שהוא גר בעיר שלי"

העיתונאי והמגיש בן כספית תקף הבוקר (שני) בחריפות חסרת תקדים את שר החינוך יואב קיש, בעקבות הפרסומים על כוונת השר שלא לפרסם את תוצאות נתוני ההערכה של תלמידי ישראל. במהלך תוכנית הרדיו היומית שלו ב-103fm, הגדיר כספית את התנהלותו של השר כנזק ארוך טווח למדינה.

"אני מתבייש שאני גר איתו באותה העיר", הטיח כספית בשר החינוך. "מה שהוא עושה במערכת החינוך שלנו זה פיגוע אסטרטגי. רק 3% מהתלמידים הצליחו במדעים בכיתות ט', והפתרון שלו לבעיה הזו הוא פשוט לא לפרסם את הנתונים יותר? מה השלב הבא, שהרצח הבא יהיה בכיתה א'?".

כספית המשיך בקו התוקפני והתריע מפני השלכות המשך כהונתו של קיש על עתידה הטכנולוגי והביטחוני של מדינת ישראל, תוך שהוא מתייחס ליכולות המדעיות של הדור הצעיר.

"יואב קיש הוא הרבה פחות מאפס, הוא כלום", אמר כספית בשידור. "יש לי הרבה מאוד תופינים לומר עליו ואשמור אותם. אם יואב קיש יהיה שר החינוך הבא, אני מעריך שגם 3% עוברים במדעים כבר לא יהיו פה".

בהמשך דבריו קשר המגיש בין רמת לימודי המדעים לבין היכולות המבצעיות של המדינה, ועקץ: "בקצב הזה, מבצע הביפרים הבא יהיה מבצע סכינים. יש פה חבורה שאף אחד בה לא מתאים לתפקיד שלו".