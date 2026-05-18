המפכ"ל על נסיון ההתנקשות בג'דיידה-מכר: "פגיעה בסמלי שלטון"

בעקבות הירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'דיידה-מכר וסגנו, קיים המפכ"ל הערכת מצב מיוחדת והגדיר את האירוע כ"פגיעה בסמלי שלטון". המפכ"ל הבטיח: "נפעל ביד קשה מול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק"

משטרת ישראל מעלה הילוך במאבק באלימות נגד נבחרי ציבור בחברה הערבית: מפכ"ל המשטרה קיים היום (שני) הערכת מצב מיוחדת בעקבות אירוע הירי החמור שאירע הלילה, בו נפצעו מירי ראש מועצת ג'דיידה-מכר וסגנו.

במהלך הערכת המצב, התייחס המפכ"ל בחומרה רבה לאירוע והבהיר כי מדובר בהסלמה משמעותית. "אירוע הירי החמור הלילה מהווה חציית קו אדום", אמר המפכ"ל. "מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי ציבור, בסמלי שלטון וביכולתן של רשויות המדינה לפעול בביטחון למען האזרחים".

בעקבות חומרת האירוע, הוחלט במשטרה להטיל את החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף ולהגדיר אותה כחקירה בעדיפות עליונה. לפי הודעת המשטרה, לצוות החוקרים הוקצו כלל היכולות, המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים של הארגון, על מנת להביא לאיתור מהיר של החשודים ולמצות עמם את הדין.

המפכ"ל ניצל את ההזדמנות כדי להעביר מסר תקיף לגורמי הפשיעה המנסים להטיל אימה על נבחרי ציבור. "המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור: אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן שיידרש", הדגיש.

כדי לגבות את דבריו, הזכיר המפכ"ל את ההצלחה המבצעית האחרונה של המשטרה בגזרה זו – פענוח ניסיון החיסול של ראש עיריית עראבה וסגנו. חקירה זו, שנוהלה על ידי ימ"ר צפון והוגדרה כמאומצת ומורכבת, העלתה כי הרקע לניסיון ההתנקשות בעראבה היה מאבק סביב מכרזים לפינוי אשפה בעיר – סוגיה נפוצה המהווה לא פעם מוקד חיכוך ואלימות ברשויות מקומיות. כעת, מקווים במשטרה להגיע להישג דומה גם בחקירת הירי בג'דיידה-מכר.