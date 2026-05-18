דריכות שיא בישראל: תרחיש האימים של מערכת הבטחון

במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה החרפה משמעותית במצב הביטחוני ביהודה ושומרון. הדבר מגיע על רקע עלייה ניכרת בהיקף החיכוך בשטח בין פלסטינים לישראלים, לצד התרעות גוברות והולכות של ארגוני הטרור לקדם פיגועים קשים באזור.

על פי דיווח של הפרשן הצבאי אמיר בוחבוט באתר 'וואלה', גורמי ביטחון מצביעים על מעורבות ישירה וגוברת של איראן, טורקיה וחמאס בהכוונת הטרור. במקביל, במערכת הביטחון מזהירים מהשפעות אפשריות של ועידת הפתח' האחרונה על הרחוב הפלסטיני, ומתעורר חשש מפני התעוררות מחודשת של פעילות חמושי התנזים בשטח.

עומס חריג על הכוחות: 22 גדודים תחת שחיקה

נתוני מערכת הביטחון חושפים את עומס המשימות החריג המוטל על כוחות צה"ל הפועלים בגזרה. העומס נובע בין היתר מהתרחבות היקף ההתיישבות והקמתן של נקודות חדשות בשטח, בהן 122 חוות חקלאיות (מתוך 160 סך הכל, כולל בבקעת הירדן) ו-72 מאחזים.

לנתונים אלו מתווסף האתגר המורכב של אבטחת קו התפר, המשתרע על פני 525 קילומטרים – מתוכם כ-60 קילומטרים ללא גדר רציפה (לא כולל את אזור עוטף ירושלים). כל אלו דורשים מכוחות הביטחון היערכות הגנתית רחבה מפני תרחישים שונים, כאשר נכון לעכשיו פועלים באוגדת איו"ש 22 גדודים תחת עומס ושחיקה גבוהה.

כמו כן, הגורמים מצביעים על מגמת עלייה באירועי פשיעה לאומנית, המגבירים את החיכוך היומיומי בשטח ומחייבים מעורבות של כוחות השיטור והצבא.

איראן וטורקיה מזרימות כספים; חשש מתוכניות פשיטה של חמאס

במערכת הביטחון מסמנים את איראן וטורקיה כמקורות המימון המרכזיים של תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, לצד לחץ רציף והכוונה שמגיעים מצד בכירי חמאס ברצועת עזה במטרה להוציא אל הפועל פיגועים. המערכה שמנהלת אוגדת יו"ש, בפיקודו של תא"ל קובי הלר, כוללת סיכול של תשתיות אלו, מעצר מחבלים ברגע האחרון, חשיפת כספי טרור, אבטחת היישובים וסיכול הברחות אמצעי לחימה מירדן (המביאות לעליית מחירים בשוק השחור, שבו מחיר אקדח גלוק הגיע ל-40,000 שקלים).

מעל הפעילות השוטפת מרחף כל העת החשש המרכזי מפני תרחיש פשיעה דמוי ה-7 באוקטובר על יישובים ביו"ש. חשש זה נשען על ממצאים מבוססים מהשטח; בשנתיים האחרונות אותרו באזור יהודה ושומרון מסמכים מפורשים של חמאס, המצביעים באופן ברור על כוונות ותוכניות אופרטיביות של הארגון לבצע פשיטות חמושות על יישובים ישראליים. מגמות אלו ברחוב הפלסטיני ממשיכות להדאיג באופן עמוק את ראשי מערכת הביטחון, שעוקבים מקרוב אחר הנעשה.