כוננות שיא בישראל: "ערוכים לתקיפה באיראן בטווח המיידי"

במערכת הביטחון מעריכים כי ישראל וארצות הברית נמצאות ביממה האחרונה בנקודה הקרובה ביותר מזה זמן רב לחידוש המערכה הצבאית הישירה מול איראן.

עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, דיווח הבוקר (שני) מפי גורמים ישראלים בכירים כי חלה עליית מדרגה משמעותית ברמת הדריכות האופרטיבית של כלל כוחות הביטחון והקואליציה הבינלאומית באזור.

"ההבנה היא שאנחנו קרובים יותר מאי פעם לכך שטראמפ יקבל את ההחלטה לפעול", ציין בוקר בדיווחו. "השאלה המרכזית כרגע היא כיצד הוא יפעל, באיזו עוצמה, והאם מדובר בחזרה מלאה למלחמה כוללת או שמא בפעולה מוגבלת ומצומצמת יותר בשלב הראשון".

צה"ל העלה כוננות: "דריכות של רגע לפני"

על פי הדיווח, השיחות התכופות שנערכו בימים האחרונים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לצד דיונים קדחתניים שנערכו בקבינט המצומצם, תורגמו מיד לצעדים קונקרטיים בשטח על ידי צה"ל.

"מערכת הביטחון נמצאת בכוננות שיא לאורך השבועות האחרונים, למעשה מאז שהוגדרה הפסקת האש", הסביר בוקר, "אבל מה שקורה בימים האחרונים זו דריכות מסוג אחר – דריכות של ממש רגע לפני פעולה. מביאים את כל הכוחות הרלוונטיים לקצה כדי להתכונן לרגע הפקודה".

ההכרעה – בידיו של טראמפ

במערכת הביטחון מדגישים כי ההיערכות והדריכות הגבוהה מורגשות היטב בכל הגזרות, וכי בירושלים, בפיקוד הצפון וברצועת עזה נערכים לכל תרחיש של תגובה איראנית.

עם זאת, ההחלטה הסופית על עיתוי התקיפה ואופייה נותרת בשלב זה בוושינגטון. "בסופו של דבר, טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטה, ובמערכת הביטחון מבינים שנצטרך להמתין עוד קצת כדי לראות לאן פנינו מועדות",