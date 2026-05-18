היועמ"שית דורשת מפוגל: בטל את הדיון על ערוץ 14

לקראת דיון שנקבע בוועדה לביטחון לאומי בנושא "בדיקת המשטרה נגד כתבי ערוץ 14", שיגר מערך ייעוץ וחקיקה מכתב ליו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל. במכתב מובהר כי בניגוד לפרסומים, אין כל חקירה או בדיקה פלילית נגד הערוץ, וכי הדיווחים בנושא הם מידע שגוי ש"מטעה את הציבור"

הייעוץ המשפטי לממשלה פנה אתמול לחבר הכנסת צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, בדרישה לבטל דיון שתוכנן להתקיים בוועדה. הדיון, שנקבע תחת הכותרת "בדיקת המשטרה נגד כתבי ערוץ 14 - פגיעה בחופש העיתונות ובמרחב הדמוקרטי", עורר סערה בעקבות דיווחים על התנכלות משטרתית לכאורה כלפי אנשי הערוץ.

במכתב, שיצא מטעם מערך ייעוץ וחקיקה (המחלקה למשפט פלילי) במשרד המשפטים, מובהר באופן חד-משמעי כי הדיון מבוסס על מידע מוטעה. "לאחר בדיקת הדברים, בין היתר מול אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, יובהר כי בניגוד לפרסומים בתקשורת מהימים האחרונים לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של ערוץ התקשורת", נכתב במסמך. עוד הודגש כי "הפרסומים בלתי מבוססים ומטעים את הציבור".

"אין אישור לחקירה, הובהר גם לבג"ץ"

במכתב מפורט כי תלונות שהתקבלו נגד הערוץ מטופלות ונבחנות כמקובל על ידי המשטרה, אך מעולם "לא הועברה בקשה ממשטרת ישראל לערוך בדיקה פלילית או כל פעולה במישור זה". יתרה מכך, צוין כי "ממילא לא ניתן אישור על ידי גורמי התביעה לביצוע בדיקה מקדימה או חקירה".

עמדה ברורה זו כבר הוגשה רשמית למערכת המשפט במסגרת עתירה התלויה ועומדת בבג"ץ. לאור העובדות הללו, פנו מהייעוץ המשפטי ליו"ר הוועדה בבקשה נחרצת: "נבקשך אפוא לבטל את הדיון המבוסס על פרסומים שגויים".

אזהרה מפני התערבות פסולה

מעבר לבקשת הביטול, במכתב הוצבו גבולות ברורים באשר לאפשרות ההשתתפות של גורמי אכיפת החוק בדיון, ככל שיוחלט לקיימו למרות הפנייה. הובהר כי בכל מקרה, נציגי אכיפת החוק "לא יוכלו להתייחס בדיון לתלונה קונקרטית שהוגשה למשטרה", קל וחומר כאשר מדובר בנושא שתלוי ועומד בבג"ץ, שכן הדבר מעלה "חשש כבד להתערבות פסולה".

בסיום המכתב מוזכרות ההנחיות הקבועות המדגישות את עיקרון הפרדת הרשויות, לפיהן ועדות הכנסת נדרשות "להימנע מקיום דיונים העוסקים במקרה פרטני או בהליך משפטי תלוי ועומד".