מטעמים ביטחוניים: עדות נתניהו שוב נדחית

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר לדחות את הדיון במשפטו מטעמים ביטחוניים.
הדיון שהיה אמור להתחיל בשעה 9:30 נדחה. ובית המשפט הודיע כי תתקבל החלטה בהמשך לגבי קיום הדיון בהמשך היום.
נתניהו ביקש באמצעות עורך דינו לבטל את הדיון האמור להתקיים היום מטעמים ביטחוניים ומדיניים. בית המשפט דחה את הדיון וקבע כי יוחלט בהמשך לגבי הדיון במהלך היום
