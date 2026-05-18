בגולן לא עוצרים: חדירה רביעית לסוריה בתוך פחות מ־24 שעות

עשרה פעילים חצו הלילה את הגבול באזור רמת הגולן בדרישה לאפשר התיישבות יהודית בבשן. צה״ל עצר את המעורבים: “מדובר באירוע חמור ומסוכן”

פעילי תנועת “חלוצי הבשן” חצו הלילה (בין ראשון לשני) פעם נוספת את הגבול לשטח סוריה, במה שהוגדר על ידי התנועה כפעולת מחאה נוספת לקידום התיישבות יהודית בחבל הבשן.

הפריצה לסוריה. חלוצי הבשן

לפי הודעת התנועה, הפעילים הגיעו סמוך לחצות לאזור מרכז רמת הגולן, חצו את גדר הגבול ונכנסו לשטח סוריה.

מדובר, לטענתם, בפעם הרביעית בתוך פחות מ־24 שעות שבה פעילי התנועה מבצעים חדירה לשטח הבשן, ובפעם ה־14 מאז הקמת הארגון.

בתנועה הסבירו כי הפעולה בוצעה ביום שחרור רמת הגולן במלחמת ששת הימים, מתוך רצון “לקבוע עובדות בשטח” ולהפעיל לחץ על הממשלה לאשר הקמת גרעין התיישבות יהודי באזור.

לדברי הפעילים, החשש הוא כי שינויים פוליטיים עתידיים עלולים להביא לנסיגה מהשטחים שנתפסו במהלך הלחימה האחרונה. “אנחנו לא יודעים מה ילד יום”, מסרו בתנועה.

“הבחירות מתקרבות, וממשלה חדשה עלולה לוותר על אדמות הבשן. בלי התיישבות אזרחית גם האחיזה הצבאית לא תחזיק לאורך זמן”.

בצה״ל אישרו כי עשרה אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה במהלך הלילה. לפי הודעת דובר צה״ל, כוח צבאי שפעל באזור זיהה את האזרחים, החזיר אותם לשטח ישראל ועצר אותם.

עוד נמסר כי המעורבים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

בצה״ל גינו את האירוע ומסרו כי “מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית ומסכן הן את כוחות הביטחון והן את האזרחים עצמם”.