רומז למלחמה? טראמפ הציף את הרשת בתמונות נגד איראן

נשיא ארה״ב פרסם ברשת Truth Social שורת תמונות וסרטונים עם מסרים לוחמניים נגד טהרן, בהם מפת תקיפה על איראן, השמדת כלי שיט איראניים ותיעוד דמוי “חדר מלחמה”. ברשתות העריכו: טראמפ מאותת על אפשרות לחידוש הלחימה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר הלילה (בין ראשון לשני) סערה ברשתות החברתיות, לאחר שפרסם ב־Truth Social סדרת תמונות וסרטונים בעלי אופי צבאי מובהק, שרבים פירשו כרמז אפשרי לחידוש העימות מול איראן.

בין הפרסומים הבולטים הופיעה תמונה של מפת המזרח התיכון בצבעי דגל ארצות הברית, כשחצים מופנים לעבר איראן מכמה כיוונים שונים.

ברשתות החברתיות העריכו כי מדובר במסר סמלי שמציג אפשרות למתקפה רחבה ורב־זירתית נגד המשטר האיראני.

בתמונה נוספת נראה טראמפ יושב בחדר פיקוד עתידני, כשלצידו מסכי ענק המציגים פיצוצים, יירוטים והשמדת מטרות. משתמשים ברשת פירשו את התמונה כניסיון לשדר עוצמה צבאית ונחישות אמריקנית מול טהרן.

פוסטים אחרים כללו תמונות וסרטונים של כלי שיט איראניים ומטרות צבאיות המושמדות בידי כוחות אמריקניים.

באחד הפרסומים הופיע הכיתוב: “ביי ביי לספינות המהירות”, במה שנראה כרמז לסירות התקיפה הקטנות של משמרות המהפכה האיראניים, ששימשו לאורך השנים להטרדות ימי במפרץ הפרסי.





בנוסף פרסם טראמפ גרף המשווה בין משך מלחמות שונות שניהלה ארצות הברית לאורך ההיסטוריה.

לפי התרשים, המלחמה מול איראן, שכונתה שם “הגיחה לאיראן”, נמשכה שישה שבועות בלבד, פרק זמן קצר משמעותית לעומת מלחמות אחרות כמו אפגניסטן ועיראק.

במערכת הפוליטית והביטחונית בארצות הברית לא התייחסו באופן רשמי למשמעות הפרסומים, אך הם מגיעים ברקע הדיווחים על היערכות אמריקנית וישראלית לאפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בתקופה הקרובה.

רק בימים האחרונים דווח בכלי תקשורת אמריקניים כי בפנטגון גובשו תוכניות מבצעיות חדשות למקרה שטראמפ יחליט לחדש את הלחימה, כולל תקיפות נרחבות יותר נגד מתקני גרעין ותשתיות צבאיות איראניות.

הפרסומים של טראמפ הלילה הצטרפו לשורת מסרים תקיפים שהשמיע לאחרונה נגד טהרן, בהם טען כי איראן “לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני” וכי המשא ומתן עמה “לא מתקדם לשום מקום”.