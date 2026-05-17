כשנתיים אחרי הפציעה: הרב ישי אנגלמן משחרר שיר חדש

כשנתיים לאחר שנפצע באורח קשה במהלך שירות מילואים ברצועת עזה, הרב ישי אנגלמן - ר"מ בישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים ומוזיקאי יוצר, משחרר את השיר החדש "הגלה נא" שהלחין בעצמו.

הרב אנגלמן נפצע בקיץ 2024 מפיצוץ מטען במהלך הלחימה, ובמהלך תקופת השיקום אף עלו חששות לפגיעה ממושכת ביכולתו לדבר ולשיר, אך לבסוף עבר את השיקום בהצלחה.

לדבריו, השיר החל להתגבש סביב מילות התפילה: "הגלה נא, ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך". הוא סיפר כי המילים קיבלו משמעות מיוחדת לאחר חזרתם של חטופים חיים לישראל, ובהמשך התחברו גם לרגעים אישיים שחווה בתקופת השיקום.