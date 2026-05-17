"שנת הלימודים הבאה נמצאת בסכנה"

יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז, הכריז היום (ראשון) על סכסוך עבודה חדש, המציב סימן שאלה גדול מעל פתיחת שנת הלימודים הבאה באחד בספטמבר. בריאיון לענת דוידוב בתוכנית "איפה הכסף" ב-103fm, מתח ארז ביקורת חריפה חסרת תקדים על תפקודו של שר החינוך הנוכחי וטען כי המשרד מצוי בחוסר עשייה מוחלט.

"שר החינוך הזה הוא אחד השרים הבודדים שכיהן ארבע שנים בתפקיד בקדנציה שלמה ולא עשה שום דבר", תקף ארז. לדבריו, משאבי המשרד מופנים למקומות הלא נכונים: "הכסף בחלקו הגדול מבוזבז על מנגנונים לא אפקטיביים, על מנהלי אגפים ואגפים שלמים שכל אחד נלחם לשמור על האחוזה שלו. אין שיתוף פעולה ביניהם, ולא מעט כסף הולך למנגנון ולא לתלמידים ולבתי הספר".

כשעומת ארז עם שרי חינוך מהעבר דוגמת גדעון סער ונפתלי בנט, שהובילו רפורמות כמו קידום חמש יחידות במתמטיקה ובאנגלית, עקץ את השר המכהן: "הוא לא מבין, לא רוצה להבין וללמוד, וכנראה עוסק יותר בפוליטיקה מאשר במילוי תפקידו. שנים שהישגי התלמידים הולכים ומידרדרים גם בעל-יסודי וגם ביסודי". ארז אף חשף נתק ממושך עם השר: "לא נפגשנו מספר חודשים. אין פגישות סדירות. מי שמנהלים אותו אלו העוזרים שלו, שהם אנשי ארגון ופוליטיקה ולא אנשי חינוך".

מצוקת כוח האדם: מחסור של כ-3,000 מורים בתיכונים

במהלך הריאיון הציג יו"ר ארגון המורים נתונים מדאיגים על בריחת מורים מהמערכת ומצוקת כוח האדם הקשה, המאלצת את המנהלים למצוא פתרונות מאולתרים הפוגעים ברמת הלימודים.

"היום חסרים בחינוך העל-יסודי כשלושת אלפים מורים", חשף ארז. "אבל מה שחמור יותר מהמחסור הוא שמורים שלא עברו הכשרה ללמד מקצוע מסוים חייבים לעשות את זה כדי למלא חורים. המורה לגיאוגרפיה יכול ללמד ספרות, והמורה למתמטיקה מלמד כימיה או פיזיקה". ארז הוסיף כי המערכת מעסיקה סטודנטים ואפילו בוגרי כיתות י"ב לפני גיוס כדי לחזק תלמידים במתמטיקה: "עם כל הכבוד והרצון הטוב, אלה לא מורים. הם מחפשים פרנסה ומעסיקים אותם רק מחוסר ברירה".

בנוסף, התייחס ארז לאלימות הגואה בבתי הספר מצד תלמידים והורים, והביא כדוגמה מקרה חמור בבאר שבע שבו אם תקפה פיזית צוות חינוכי, והתלמיד הושעה לשלושה ימים בלבד: "למעשה, בעיני החברים שלו הוא הופך לגיבור. גם הרביץ למורה, גם ישב בבית בחופשה שלושה ימים וגם לא קרה לו שום דבר".

"החליטו לקצץ בחינוך המיוחד"

בדבריו הסביר ארז כי הצעד הקיצוני של הכרזת סכסוך העבודה מגיע לאחר שורת החלטות חד-צדדיות הפוגעות בתלמידים המוחלשים ביותר במערכת.

"קלו כל הקיצים", הצהיר ארז. "החליטו כרגע לקראת שנת הלימודים הבאה לקצץ בשעות לחינוך מיוחד, לכיתות אתגר ולכיתות אומץ. מפחיתים את השעות שנותנים לכל ילד בחינוך מיוחד, ומבטלים או עוצרים פיתוח של מגמות טכנולוגיות קיימות. לצד זה, לא מטפלים בנושא האלימות. יש רשימה ארוכה מאוד של סוגיות שלא מטופלות למרות המאמצים שלנו".

את הציטוטים חתם ארז במסר ישיר ומאיים להורי התלמידים: "אנחנו רוצים להגיד להורים – שימו לב, המכה הרצינית ביותר היא מכה לתלמידים, לילדים שלכם. אתם צריכים לקחת בחשבון שעתיד הילדים שלכם בסכנה".