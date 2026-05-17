איציק כהן עוקץ: "מי שחושב שאני באמת בשב"כ - אין לו שכל"

העונה החמישית של "פאודה" עולה היום ב-yes, ואיציק כהן שחוזר לתפקיד קפטן איוב חושף בראיון לסרוגים עד כמה הצילומים שאחרי ה-7 באוקטובר היו טעונים רגשית, מגיב לאיומים שקיבל מלבנון - ומספר איך הצליח לגרום לכולם לחשוב שהוא דובר ערבית שוטפת

העונה החמישית של "פאודה" עולה היום (שני) ב-yes, ואחרי ארבע עונות שבהן הפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הסדרה, איציק כהן - שמגלם מאז 2015 את גבי "קפטן איוב", מנהל המחלקה בשב"כ - מודה שהפעם הכול הרגיש אחרת לגמרי.

צפו בראיון של איציק כהן לסרוגים

סרוגים

"אני בטירוף", אמר לסרוגים בהשקת העונה החדשה. "אני מתרגש ממש. לא ישנתי. הייתי אומר לא אכלתי - אבל זה לא נכון", צחק.

"כולנו היינו פה"

העונה החדשה של "פאודה" עוסקת בתקופה שאחרי ה-7 באוקטובר - ובניגוד למה שרבים ציפו, לא באירועים עצמם. כהן מספר שגם בלי להיכנס לפרטים, כל הסט הרגיש אחרת.

"אני מנוע מלספר בדיוק איך מספרים את העלילה", אמר, "אבל אני יכול להגיד שהצילומים היו מאוד עוצמתיים רגשית, כי כולנו היינו פה". לדבריו, זו הייתה אחת החוויות הרגשיות ביותר שעבר כשחקן. "אני לא חושב שהייתה סדרה שצילמתי בה והייתי כל הזמן כל כך מרוגש", הודה.

"אני עושה כאילו אני יודע ערבית"

אחד הדברים שתמיד הפתיעו את הצופים ב"פאודה" הוא השליטה המרשימה של כהן בערבית - למרות שבמציאות, הוא בכלל לא דובר את השפה. "אני כנראה טוב בלעשות כאילו", סיפר בחיוך. "כשאומרים לי 'אקשן', אני יודע לעשות כאילו אני יודע ערבית".

עם זאת, הוא מדגיש שזה ממש לא בא בקלות. "אני לומד מאות שעות בשביל זה", אמר. "זה לא בא מהשרוול".

פאודה צילום: (צילום נטי לוי)

"אם לא היו מראים את שני הצדדים - זו לא הייתה הצלחה"

אחד הדברים שתמיד אפיינו את "פאודה" הוא ההחלטה להציג גם את הצד הפלסטיני והמחבלים כדמויות מורכבות - גם בתקופות רגישות במיוחד.

כהן בטוח שזה חלק מהקסם של הסדרה. "אם לא היו מראים את שני הצדדים - זו לא הייתה הצלחה", אמר. "כשאתה מראה מציאות על כל גווניה, זה הופך את זה לאמנות". לדבריו, זו בדיוק הסיבה שהסדרה מצליחה להגיע לקהלים מגוונים בכל העולם. "עושים אמנות לכולם", הוסיף.

"זה שרצו לחסל אותי היה משעשע"

במהלך השנים האחרונות כהן כבר הספיק לעורר סערות מעבר לים - כולל מקרה שבו ערוץ לבנוני פרסם אותו בזמן שהיה בחו"ל, במה שעורר גל תגובות ואיומים ברשת. אבל מבחינתו, הוא בכלל לא נבהל. "זה שרצו לחסל אותי היה מאוד משעשע", אמר. "לא הייתי בחשש".

כשנשאל אם לא פחד בגלל שהוא משחק שוב ושוב בסדרות ביטחוניות רגישות, הוא ביטל את זה לחלוטין. "אם מישהו חושב שיש קשר ביני לבין שב"כ - כנראה שאין לו הרבה שכל", עקץ. "הייתי בשלישות ברמת גן".

פאודה צילום: (נטי לוי, באדיבות yes)

"כשמדינת ישראל צריכה אותך - פשוט מגיעים"

לקראת סוף הראיון כהן נשאל גם על סערת גיוס החרדים והעומס על חיילי המילואים - אבל בחר לענות בצורה ממלכתית יותר.

"אני לא חושב שהסדרה מתעסקת בזה בכלל", אמר. "הסדרה מתעסקת בזה שכשמדינת ישראל צריכה אותך - אתה פשוט מגיע. זה מה שצריך לעשות".