נשק שובר שוויון: כטב"מים חדשים מאיימים במשבר אסטרטגי

שדה הקרב המודרני לא מפסיק להשתנות ולעבור מהפכות, איום הרחפנים המתקדמים שהגיע לאחרונה גם לחזיתות הלחימה של ישראל הוא הדרמטי שבהם, הטכנולוגיה לא עוצרת ורחפנים כעת יכולים לבצע תקיפות שבעבר היו דורשות צי מטוסי קרב, הטכנולוגיה נמצאת במרחק נגיעה מידי חיזבאללה ויכולה לערער את הביטחון האסטרטגי של ישראל

האם ישראל כלואה בקונספציה חדשה, שכמו קודמותיה לא תואמת את חזית המלחמה הנוכחית ובטח ובטח לא את מלחמות העתיד? כלל מערכות הביטחון בישראל התכנסו בשנים האחרונות במענה ללקח אחד שנלמד בפלישה לדרום בשביעי לאוקטובר: למנוע חדירה קרקעית המונית של אויב אל תוך קווי היישובים והבטן האזרחית הרכה של ישראל, אבל מה לגבי השמיים?

במקום חדירה המונית של מחבלים חמושים החוצים בעשרות ובמאות את קו הגבול ומציפים את יישובי החזית, בואו נדמיין תרחיש אחר: בתוך חושך עמוק של לילה בלי ירח, ללא התרעה או אינדיקציה מודיעינית, עשרות, מאות או אפילו אלפי רחפנים ממריאים אל תוך האפילה מתוך חלונות הבתים, פתחי מנהרות, או פירים בעומק הסבך לבנוני, כלי הטיס הזעירים והקשים לזיהוי גם כך, טסים בחשאיות ובגובה נמוך במסלולים שתוכננו מבעוד מועד לחמוק מעיניהם של חיילי צה"ל ומארג ההגנה האווירית של ישראל.

תוך דקות, הם חוצים את הגבול בפערי הוואדיות או בדילוג קליל מעל הגדר, תוך פחות משעה, גבול הצפון וכל מרחב גבול אחר לצורך העניין יכול להיות מוצף בכלי טיס קטלניים ומאתגרים לאיתור והפלה, הרבה מעבר לכך, אלה לא סתם רחפני נפץ מתאבדים, בלחיצת כפתור אחת, הרחפנים יוצאים למתקפה מתואמת וקטלנית, הם משגרים טילים נגד מערכות הגנה ותשתיות אסטרטגיות, מתאבדים על מבני מגורים, מחסלים חיילים במארבים ומגננים על הגבול ומותירים את ישראל מדממת וחשופה למתקפה.

נשמע דמיוני? תחשבו שוב.

המלחמה באוקראינה היא חזית מלחמת הרחפנים המתקדמת בעולם, שם רובוטים החליפו לא מעט מתפקידיהם של חיילים וכעת אפילו של מטוסי קרב וספינות מלחמה.

כטב"מ תקיפה אוקראיני משגר מטחי טילים לעבר מטרות, צילום: צבא אוקראינה.

לאחרונה החלו להפעיל שם שני הצדדים יותר ויותר מאותם רחפנים מתקדמים המצוידים בכוורות טילים ורקטות, ציוד מעקב מתקדם, ראיית חום, לילה ואינפרא אדום שיכולים לזהות בני אדם בכמעט כל מתאר או מסתור, ועוד שורה של פיתוחים קטלניים, כולם מורכבים על המבנה הבסיסי ביותר של אותם רחפנים אזרחיים ממונעים בגדלים שונים, בהם משתמש היום חיזבאללה כדי להקיז את דמה של ישראל בחזית.

כטב"מ תקיפה אוקראיני פוגע בספינה רוסית בלב ים, צילום: צבא אוקראינה.

מתקפה דומה במיוחד לכפי שתואר התרחשה גם היא בחזית אותה מלחמה, מבצע 'כורי העכביש' של אוקראינה חשף עד כמה הגנות סטנדרטיות פשוט לא פועלות כנגד איום הרחפנים, ואת הנזקים האסטרטגיים העמוקים שמהלך כזה יכול להסב.

באותו מבצע הבריחה אוקראינה במכולות מאות רחפנים אל תוך שטח אוקראינה במבצע חשאי דרמטי, עד שברגע אחד פרצו הרחפנים החוצה ותקפו שורה של יעדים דרמטיים, בין ההישגים המשמעותיים ביותר של אותה מתקפה היה השמדה משמעותית של זרוע המפציצים של חיל האוויר הרוסי, זו הייתה המכה הקשה ביותר שספג החיל מאז הקמתו, בה איבד אחוזים משמעותיים מכלל צי המפציצים הרוסי, כולל מפציצים אסטרטגיים המהווים חלק קריטי במטריה הגרעינית הרוסית, המתקפה יצאה לפועל בהפתעה גמורה, ותוך דקות בודדות הנזק הקטסטרופלי כבר הושלם בלי שלרוסיה היה כלל איך להגיב.

תרחיש דומה איננו דימיוני גם בישראל, ולהפך, הוא חמור הרבה יותר, כלי הטיס בהם נעשה שימוש באותה מתקפה היו רחפנים פשוטים יחסים מהסוג המתאבד במתווה 'שגר ושכח', אך חיזבאללה לא צריך להבריח רחפנים לתוך ישראל כשכמעט כל יעד שיחפוץ בו בהישג ידו מעבר לגבול, הוא יכול לשגר רחפנים כבדים יותר, מסוגים מגוונים ואפילו לתקוף בשילוב או בגלים.

חיזבאללה, ככל הידוע לנו, לא מחזיק בגלוי בכלי טיס בעלי יכולות כאלה, וגם אם כן לא במספרים מספיקים כדי להוציא לפועל מהלך שכזה, אך מדובר רק בעניין של זמן. ישראל צריכה לפתוח שתי עיניים ולוודא שביום שאחרי המלחמה, היא לא מוצאת את עצמה, שוב, מתכוננת למלחמה הקודמת במקום זו ההבאה.