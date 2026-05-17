חתונת השנה: הראשון לציון יחתן את אושר כהן ועדן פינס

הערב (ראשון) זה קורה: הזמר אושר כהן והדוגמנית עדן פינס יתחתנו מול כ-1,200 מוזמנים במתחם "גבריאל" בנס ציונה. אבל מעבר לשמלות, האורחים וההופעות - פרט אחד הצליח במיוחד לעורר עניין: מי שיסדר את החופה והקידושין הוא הראשון לציון, הגאון הרב הרב דוד יוסף.
הבחירה ברב דוד יוסף מוסיפה לחתונה גם נופך מסורתי ורוחני, במיוחד לאור מעמדו כאחד הרבנים הבולטים בישראל וכמי שמכהן כיום כראשון לציון והרב הראשי הספרדי לישראל. בשנים האחרונות הפך הרב לדמות משמעותית גם באירועים ציבוריים ומתוקשרים, והופעתו תחת החופה של אחד הזמרים הכי מצליחים בישראל - כבר מצליחה לעורר לא מעט עניין.
לא רק חתונה - גם מהלך מוזיקלי מתוזמן
בזמן שכל העיניים נשואות לחופה, אושר כהן דאג להפתיע את המעריצים גם מבחינה מוזיקלית: כבר הבוקר הוא שחרר שני שירים חדשים כחלק ממיני-EP בשם "Wedding Songs", שהוקדש כולו לעדן פינס וליום החתונה.
"מתרגש יותר מהרגיל להוציא לכם את השירים האלה ביום החתונה שלי", כתב כהן ברשתות החברתיות, "מקדיש אותם לאהבה של חיי".
ארבע שמלות ו-1,200 מוזמנים
לפי הדיווחים, עדן פינס צפויה להחליף לא פחות מארבע שמלות במהלך הערב, כשאל מתחם האירועים בנס ציונה יגיעו כ-1,200 מוזמנים מעולם הבידור, המוזיקה והרשתות החברתיות.
אחרי חודשים של הכנות, שמועות וציפייה ברשת - אחת החתונות הכי מדוברות של השנה סוף־סוף יוצאת לדרך.
