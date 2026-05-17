עמית סגל רומז: תמיד כשאני בחופשה זה קורה

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, שיתף בגלוי את מה שקורה תמיד כשהוא נמצא בחופשה

הדרמות הפוליטיות התכופות בישראל והעיתוי שבו הן נוהגות להתפרץ, הגיעו אמש (מוצאי שבת) אל מאחורי הקלעים המשועשעים של אולפן "פגוש את העיתונות" בחדשות 12.

מגישת התוכנית, דפנה ליאל, פתחה את הדיון בהערה לגבי לוח הזמנים של הפרשן הפוליטי הבכיר של המערכת, עמית סגל, והנטייה של המערכת הפוליטית לספק כותרות דווקא כשהוא איננו. "אני יכולה לספר לכם מהרבה שנות עבודה לצד עמית סגל – שכשאמית בחופש, תמיד קוראים הדברים הכי מעניינים בזירה הפוליטית. זה פשוט כלל", התבדחה ליאל. חבר הפאנל, בן כספית, מיהר להוסיף בבדיחות הדעת: "צריך פשוט להפסיק לתת לו לצאת לחופש".

ויסקי יפני בורמונט ודרמה בירושלים

סגל, מצידו, לא נשאר חייב ושיתף את הצופים בחוויה האישית שלו ממעקב אחר האירועים המקומיים ממרחק של אלפי קילומטרים, בזמן שהותו בארצות הברית.

"זה בדיוק ככה. היה לי ברור איך שיצאתי, שתמיד כשאני חוזר הכותרת הראשית היא פוליטית", סיפר סגל בחיוך. "ביליתי חלק מזמני בורמונט. הייתי עם כוס עבה כזאת של ויסקי, ויסקי יפני. ישבתי עם כוס הוויסקי ביד אחת, וביד השנייה כבר החזקתי את הטלפון וחיכיתי לראות – מה יקרה עכשיו? הממשלה נופלת? נתניהו פורש? ואכן, כמו שעון, ב-9:00 בבוקר שעון ורמונט – בום. הגיעה ההודעה".

סגל סיכם את הנושא בנימה משועשעת ופנה לשאר חברי הפאנל באולפן: "אם אתם רציתם שהממשלה תיפול, הייתם צריכים פשוט לשלוח אותי לחופש הכי רחוק שאפשר".