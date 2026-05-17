יוצר "פאודה" נגד שחקני הסדרה שיצאו על ישראל: "אני מזלזל בהם"

לקראת עליית העונה החמישית של "פאודה", יוצר הסדרה אבי יששכרוף מדבר בראיון לסרוגים על ההחלטה להתמקד בתקופה שאחרי ה-7 באוקטובר, מסביר למה אי אפשר היה "לחמוק" ממה שקרה כאן - וגם תוקף את שחקני הסדרה שיצאו נגד ישראל אחרי המלחמה: "באתם, קיבלתם שכר - ועכשיו אתם מתחרטים?

העונה החמישית של "פאודה" עולה היום (שני) ב-yes, אבל הפעם גם היוצרים מודים שמדובר בעונה אחרת לגמרי. בריאיון לסרוגים, יוצר הסדרה אבי יששכרוף דיבר על ההחלטה לעסוק במציאות שאחרי ה-7 באוקטובר, על התחושות בזמן הכתיבה והצילומים - וגם על השחקנים שבעבר השתתפו בסדרה ולאחר מכן יצאו נגד ישראל.

צפו בראיון של אבי יששכרוף לסרוגים

סרוגים

"זו לא עוד עונה"

כבר בתחילת השיחה יששכרוף מבהיר שהפעם מדובר בחוויה שונה מכל מה שעשו בעבר. "זו חוויה משוגעת, יוצאת דופן", אמר. "זו לא עוד עונה. זה מאוד מיוחד, מאוד שונה, מאוד רגיש. מקווה שתאהבו".

לדבריו, אי אפשר היה ליצור עונה חדשה של "פאודה" מבלי להתייחס למציאות שאחרי ה-7 באוקטובר. "העונה עוסקת בנושא מרכזי שקרה במציאות", הסביר. "אתה לא יכול לחמוק מזה".

"תצפו בכל העונה ואז תשאלו"

רבים הופתעו לגלות שהסדרה לא מתמקדת ישירות באירועי ה-7 באוקטובר עצמם, אלא דווקא בתקופה שמגיעה שנתיים אחרי. כשנשאל למה בחרו ללכת לכיוון הזה, יששכרוף שמר על מסתורין. "אני מציע להתאזר בסבלנות, לצפות בכל העונה - ואז לשאול את השאלה הזאת", אמר בחיוך.

עם זאת, הוא הודה שהכתיבה והצילומים היו רגישים בהרבה מעונות קודמות. "ברור שזה היה הרבה יותר רגיש ושונה מכל עונה", סיפר.

פאודה צילום: (צילום: נטי לוי)

"האנטישמים יתקשו לצפות בזה"

לצד ההצלחה בישראל, "פאודה" נמכרת גם ברחבי העולם - ובתקופה שבה ישראל עומדת במרכז סערות בינלאומיות, יששכרוף נשאל האם היה חשש שהעונה החדשה תתקשה להימכר בגלל אנטישמיות. "לא", השיב בביטחון. "נטפליקס תשדר את זה".

בהמשך הוסיף: "אני מאמין שלאנטישמים יהיה קשה לצפות בסדרה. זה יהיה פותח עיניים להרבה מאוד אנשים שמנסים למזער או להעלים את מה שקרה כאן".

"די, זה נהיה אופנתי"

במהלך הראיון יששכרוף התייחס גם לשחקנים ששיחקו בעבר ב"פאודה" ולאחר מכן יצאו נגד ישראל אחרי ה-7 באוקטובר.

"האמת? אני די מזלזל בהם", אמר. "באת, הצטלמת, קיבלת על זה שכר - ועכשיו נזכרת שאתה מתחרט? יאללה, די". לדבריו, מדובר בתופעה שהפכה כמעט לטרנד. "זה נהיה קצת אופנתי בחוגים האנטישמיים", עקץ.

כשנשאל אם יש חשש שזה יקרה שוב גם בעתיד, השיב באדישות יחסית: "אם יקרה - אז יקרה. מתמודדים".

יוצרי 'פאודה' - ליאור רז ואבי יששכרוף צילום: (צילום: רפי דלויה)

"יש קונצנזוס מטורף לגיוס לכולם"

לקראת סוף הראיון, יששכרוף נשאל גם על סוגיית גיוס החרדים - והשיב בצורה ברורה. "אני לא חושב שיש פה סימן שאלה", אמר. "יש קונצנזוס משוגע בציבור הישראלי שרוצה גיוס לכולם".

"אי אפשר להוציא את ירושלים מהבן אדם"

לקראת סוף הראיון, יששכרוף נשאל גם על העובדה שלא מעט מהשמות המזוהים עם "פאודה" - בהם ליאור רז ועידן עמדי - מגיעים מירושלים. "לא תכננו את זה", אמר בחיוך. "אבל יצא ככה".

לדבריו, יש משהו מאוד ירושלמי באווירה ובאנשים שמרכיבים את הסדרה. "אפשר להוציא את הבן אדם מירושלים, אבל אי אפשר להוציא את ירושלים מהבן אדם", אמר. "ליאור ואני נמשיך להיות כאלה".