נועם בתן בנתב"ג אחרי ההישג באירוויזיון: "מודה לאלוהים"

נועם בתן, "המישליות", ומשלחת כאן לאירוויזיון, נחתו היום (ראשון) בנתב"ג עם טיסת אל על, לאחר שסיימו במקום השני באירוויזיון 2026 בווינה, ורשמו זכייה שנייה ברצף בתחרות, לאחר שקיבלו 143 נקודות מהשופטים ועוד 220 נקודות מהקהל.

בתן ומשלחת כאן ייצגו את ישראל באירוויזיון 2026 עם השיר "מישל", שיצרו נדב "נאבי" אהרוני, צליל קליפי, יובל רפאל ונועם בתן. לאחר הנחיתה, קיים נועם בתן מסיבת עיתונאים קצרה בנתב"ג, שבה אמר: ״תודה רבה לכולכם. זה לא מובן מאליו. אני אתמול באופן אישי והרבה מהמדינה, חווינו תחושת אחדות. אני מודה לאלוהים שאפשר לי להיות ציור לדבר הזה. יש לי בקשה קטנה. יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשניה. לנסות לשפוט לכף זכות. אני מבקש שגם לא ברגעי שיא כשרגוע ויום יומי, אם יש לי בקשה זה זה. אני מאד מתרגש לקראת המשך הקריירה ויש עוד מלא הפתעות שהכנו״.

גולן יוכפז, מנכ"ל כאן, אמר בקבלת הפנים בנתב"ג: "לפני חצי שנה, אי השתתפות ישראל באירוויזיון היתה עובדה כמעט מוגמרת. הבנו שהדרה של ישראל מהאירוויזיון תגלגל כדור שלג פוליטי שיתחיל על הבמה באירופה ויתגלגל אל מפעלי הכדורסל והכדורגל הבינלאומיים של ישראל, והמשחקים האולימפיים ויעבור גם דרך הדרת תרבות ישראלית. הצלחנו להפוך את ההחלטה ולהשאיר את ישראל בתחרות - ואת התוצאה ראיתם אתמול על הבמה בווינה. בלי שידור ציבורי לא נוכל להיות חלק מה-EBU. ובלי שידור ציבורי עצמאי וחזק - לא היינו משתתפים בתחרות. אני רוצה לברך את נועם בתן - שלא רק נתן אתמול הופעה של אלופים בתנאי פתיחה קשים. ראיתי את המקצוענות שלו, את הנחישות, את היכולת להתרכז רק במוסיקה ואת היכולת להביא את הפנים החיוביות של התרבות שלנו לכל העולם״.

במאי השיר, יואב צפיר אמר: ״תודה לתאגיד שבלעדיו לא היינו באירוויזיון. זה בזכות אנשי התאגיד שהיו שם בדצמבר ודאגו שזה יקרה. לפני עשר שנים נועם בא לאודישן בכוכב הבא והשופטים לא העבירו אותו. הןא לא השבר ובנה לעצמו קרירה ושירים מדהימים. הפעם הגיע וראיתם כמה טוב הוא היה ולאיזה פסגה הוא הגיע. נועם אתה השראה ענקית״.