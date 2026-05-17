הנקודה האדומה: תקציר חדשות יומי בנקודות

לא היה לכם זמן לחדשות?

אריאל שרפר מסכם את מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

פרסום ראשון בסרוגים: שני מתיישבים מגוש עציון יפוצו ב-17,000 ש"ח בשל חיפוש משטרתי בלתי חוקי ברכבם. מוסדות קבר רחל כבר מגלים התעניינות.

מתיישבים זועמים כי כוחות הביטחון שרפו מאחז בגוש שילה. בצה"ל אומרים: מדובר באירוע חמור, כמעט כמו חייל עם פאץ' משיח

בדיקה גרפולוגית שנערכה לכתב ידו של הרב לנדו , מגלה כי נתניהו שקרן. וזה בלי צורך בפוליגרף.

הונאה חמורה: הרבנות מזהירה כי מישהו משתמש בשמו של הראשון לציון הרב דוד יוסף כדי למכור מוצרי בריאות מזויפים. הרב אייל ציונוב הגיש תביעה על גניבת הפטנט.

הרב שמואל אליהו אומר כי הגיעה העת להקים בית כנסת בהר-הבית. סוף סוף יהיה לחרדים בית כנסת שהם לא ייכנסו אליו בחיים.