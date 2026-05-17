הנקודה האדומה: תקציר חדשות יומי בנקודות

מה יותר חמור: הצתה בשטח או פאץ' "משיח" • מה הממצא שהתגלה בבדיקת כתב ידו של הרב לנדו • וכמה זמן יימשכו חגיגות המקום השני באירוויזיון?

אריאל שרפר
א' סיון התשפ"ו
לא היה לכם זמן לחדשות?
אריאל שרפר מסכם את מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

  • פרסום ראשון בסרוגיםשני מתיישבים מגוש עציון יפוצו ב-17,000 ש"ח בשל חיפוש משטרתי בלתי חוקי ברכבםמוסדות קבר רחל כבר מגלים התעניינות.

  • מתיישבים זועמים כי כוחות הביטחון שרפו מאחז בגוש שילהבצה"ל אומריםמדובר באירוע חמורכמעט כמו חייל עם פאץמשיח

  •  בדיקה גרפולוגית שנערכה לכתב ידו של הרב לנדו  מגלה כי נתניהו שקרןוזה בלי צורך בפוליגרף.

  • הונאה חמורההרבנות מזהירה כי מישהו משתמש בשמו של הראשון לציון הרב דוד יוסף כדי למכור מוצרי בריאות מזויפיםהרב אייל ציונוב הגיש תביעה על גניבת הפטנט.

  • הרב שמואל אליהו אומר כי הגיעה העת להקים בית כנסת בהר-הביתסוף סוף יהיה לחרדים בית כנסת שהם לא ייכנסו אליו בחיים.

  • בעקבות זכיית ישראל במקום השני באירוויזיוןהרבנות קבעה שאין לומר תחנון למשך שבועיים.

הסרטון כולל  תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע. 

