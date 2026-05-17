דיווח דרמטי: זה היום בו ארה"ב תתקוף באיראן

היערכות שיא במזרח התיכון לקראת תקיפה של ארה"ב באיראן. על פי ההערכו, זה היום בו תחל המתקפה האמריקאית

רשת החדשות האמריקאית "ניו יורק טיימס" מדווחת כי ארצות הברית נמצאת בעיצומן של הכנות אופרטיביות מתקדמות לקראת אפשרות של תקיפה צבאית נרחבת באיראן, אשר עשויה להתממש כבר במהלך יום שני (מחר). על פי הדיווח, המהלך מגיע לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ששב לאחרונה מביקור מדיני בסין, סימן את מיצוי ערוצי המשא ומתן המדיניים מול טהרן.

המקורות בוושינגטון מצביעים על כך שסבב התקיפות המתוכנן צפוי להיות אגרסיבי ורחב היקף באופן משמעותי בהשוואה לעבר, וכי הממשל האמריקאי פועל תחת חלון זמנים מיידי.

פגיעה בנפט ובתוכנית הגרעין

התוכניות המבצעיות שהונחו בפני הממשל כוללות יעדים אסטרטגיים שנועדו לשתק את יכולותיה הכלכליות והצבאיות של איראן:

יעדי תשתית ונפט: על פי הדיווח, נשקלת מתקפה קרקעית ממוקדת על יעדים אסטרטגיים, ובהם "האי חארג'" – המשמש כמרכז הראשי והעורק הכלכלי של ייצוא הנפט האיראני במפרץ הפרסי.

מבצעים מיוחדים: התוכנית כוללת פשיטות של כוחות קומנדו ומבצעים מיוחדים שמטרתם "לחלץ את האבק הגרעיני" ולפגוע ישירות באתרי הפיתוח וההעשרה של פרויקט הגרעין.

תשתיות לאומיות: פגיעה נרחבת במערכות פיקוד, שליטה ותשתיות צבאיות ברחבי המדינה.

היערכות בישראל לתגובה רב-זירתית

הדיווחים על פקודת מבצע אמריקאית מיידית מעמידים גם את מערכת הביטחון בישראל בכוננות גבוהה. בירושלים עוקבים מקרוב אחר תנועות הכוחות האמריקאיים באזור והתיאום מול פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM).