מבזקים
סרוגים

מנחם הורוביץ נגד השר יריב לוין: "מעשה נבלה"

עיתונאי חדשות 12, מנחם הורוביץ, תוקף את השר יריב לוין בעקבות החלטתו בסוף השבוע האחרון

א' סיון התשפ"ו
מנחם הורוביץ נגד השר יריב לוין: "מעשה נבלה"
מנחם הורוביץ צילום: משה שי / פלאש90

עיתונאי חדשות 12, מנחם הורוביץ, תוקף בחריפות את סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין (המכהן גם כשר לשירותי דת בפועל), בעקבות ההחלטה לפטר את יו"ר המועצה הדתית בקריית שמונה, הרב יצחק קקון.

בפוסט נוקב שפרסם הורוביץ, הוא קושר ישירות בין הפיטורים לבין לחצים פוליטיים מצד תנועת ש"ס, וטוען כי המניע למהלך הוא רצון למנות לתפקיד אדם בעל זיקה פוליטית חזקה יותר למפלגה.

"השר יריב לוין, בהוראת ש"ס, פיטר את הרב יצחק קקון, יו"ר המועצה הדתית בקרית שמונה", האשים הורוביץ. "מחפשים מקורב יותר למלכות".

"קבר את מתי קריית שמונה תחת אש"

הביקורת הקשה של הורוביץ נובעת בעיקר מעיתוי המהלך ומפעילותו של הרב קקון במהלך חודשי הלחימה הממושכים בגבול הצפון, כאשר העיר קריית שמונה פונתה מתושביה ונמצאת תחת איומי ירי בלתי פוסקים.

הורוביץ הדגיש את מסירותו של יו"ר המועצה המודח בתקופה הביטחונית המורכבת, וכתב: "הרב קקון קבר את מתי קרית שמונה תחת אש. מעשה נבלה!".

יריב לוין מנחם הורוביץ קריית שמונה הרב יצחק קקון

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה