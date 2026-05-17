למרות הקריאות ברשת: כמה אנשים באו לתמוך בחייל שנעצר?

למרות הקריאות הרבות ברשת במהלך סוף השבוע, הפגנת התמיכה בחייל שנעצר בשל ענידת פאץ' "משיח" שהנערכה הבוקר (ראשון) מחוץ לכלא 10 בבית ליד כללה מעט מאד אנשים. בתיעודים שפורסמו מהאירוע נראה כי 11 אנשים בלבד הגיעו להביע תמיכה בחייל העצור, ביניהם חבר הכנסת ניסים ואטורי.

כזכור, בשבוע שעבר הרמטכ"ל אייל זמיר נתקל בחייל העונד תג משיח על מדיו - והוא נשלח ל-30 ימי מחבוש. בנוסף לחייל עצמו, גם מפקדו נענש ל-14 ימי מעצר על תנאי, ומפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית, כאשר על פי צה"ל, התגלו הפרות נוספות מעבר לתג הלא מאושר.

מעצרו של החייל עורר סערה נרחבת ברשת, כשרבים טענו כי מדובר בעונש חריג ומוגזם עבור התקרית. בצה"ל טענו כי העונש הענישה המחמירה לא נבעה רק מעצם הופעת הכיתוב הלא-תקני, אלא היוותה תגובה חריפה להתרופפות נורמטיבית מתמשכת בחטיבה המרחבית, שהובילה לאי-קיום נהלי בטיחות בסיסיים.

גורם בצה"ל טען כי בשנה האחרונה תועדו באותה חטיבה מקרים רבים של לוחמים שפעלו בשטח ללא קסדות, ללא אפודים מלאים, ותוך זלזול בולט במקצוענות הצבאית. לטענתו, ההתנהלות הזו כבר הובילה בעבר לנפגעים.