כמו לפני תחילת המלחמה: ארה"ב שלחה למפרץ את מטוס יום הדין

כפי שהתרחש ימים בודדים לפני פתיחת מתקפת הפתע על איראן, ארצות הברית שלחה לאזור מטוס פינוי חירום של הצי האמריקאי, שמיועד למלט דמויות בכירות ודיפלומטים מאזורי סיכון, או לפינוי של ציוד אסטרטגי מסווג

אחד ממטוסי פינוי החירום של הצי האמריקני עושה את דרכו ברגעים אלה למפרץ, במה שנראה כמהלך דומה להכנות קודמות לתקיפה באיראן.

ארצות הברית שולחת לאזור את מטוס ה- C 40 'קליפר' של המארינס, מטוס שכל יעודו מוגדר על ידי הצי כמטוס שינוע ופינוי לציוד או גורמים בחשיבות גבוהה. המטוס בתצורותיו השונות משמש את ארצות הברית לפינוי בכירים וציוד אסטרטגי מאזורי סיכון או זירות קרב.

טיסה דומה יצאה לפועל ימים בודדים לפני מתקפת הפתע על איראן, כאשר ארצות הברית פינתה בחשאי את גורמי הבכירים מהמפרץ.

רק אמש פרסמנו כי גם רוסיה הוציאה לפועל טיסה דומה, לפינוי בכירים מאיחוד האמירויות והמפרץ, גם רוסיה ביצעה טיסות דומות לפינוי בכירים ימים בודדים לפני המתקפה האמריקנית-ישראלית על איראן.