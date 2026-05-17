"בריונות, ההפך מליברליזם": סערה סביב הקרנת סרט לנשים בהרצליה

טלי אברהמי, יוצרת ובמאית שיזמה את הקרנת סרטה באירוע לנשים בלבד מגיבה לקריאה של הפעיל החברתי נאור נרקיס להזמין למקום גם גברים: "יש מי שמחפש ליצור פרובוקציות ולהרוס"

סרט הקומדיה החדש ״מתנות גדולות״ מבית היוצרת והבמאית טלי אברהמי מייסדת הבית לעוצמה נשית, יוקרן הערב (ראשון) בהרצליה במסגרת אירוע שמיועד לנשים בלבד וצפוי לארח עשרות משתתפות לערב של תרבות, הומור וזמן איכות נשי.

הסערה סביב האירוע החלה לאחר שהפעיל החברתי נאור נרקיס פרסם ברשת כי הוא וגברים נוספים יגיעו לאירוע: “בהרצליה פורסם אירוע בסבסוד עירוני, לנשים ולבנות בסינמטק. סרט של יוצרת חרדית. אבל רוצים שיהיו שם רק נשים. אז דאגתי לקנות כרטיס עם עוד חברים מהרצליה ונגיע גם. לא ייתכן שבשם ‘הפלורליזם’ נאפשר מדיניות חשוכה של הפרדה מגדרית”.

בעקבות הדברים, אברהמי קראה להימנע מהגעה שמטרתה לעורר פרובוקציה או לפגוע במשתתפות. “זה לא מאבק פוליטי ולא זירת התרסה. מדובר בערב תרבות לנשים שרוצות ליהנות ולהיות במרחב שנעים להן”, אמרה. “להגיע בכוונה כדי להתסיס, לרכוש כרטיסים במטרה להכעיס או להרוס לנשים ערב שהן חיכו לו, זו פגיעה בנשים עצמן”.

אברהמי שיתפה כי מדובר בזכותן של נשים להגיע לאירוע לנשים בלבד: “אם אישה רוצה להיות בערב נשי בלבד, זו זכותה המלאה. בדיוק כמו ארועי נשים התקיימים מטעם הרשויות המקומיות בחודש האישה ובכלל..וכמו שיש ריטריטים לנשים, מרתונים ופעילויות נשיות ומחלקות לקידום האישה ברשויות המקומיות, גם כאן מדובר במרחב נשי שאף אחד לא צריך להכתיב לנשים איך להתנהל בו”.

אברהמי הוסיפה כי "בסוף יש כאן נשים שרוצות ערב שקט ונעים. להגיע במיוחד כדי להפריע להן זו בריונות, זה ההפך מליברליזם , אף אחד לא היה מקבל מצב שבו מישהו מגיע בכוונה להרוס אירוע של קבוצה אחרת רק כדי לייצר פרובוקציה ברשת”.

עוד אמרה כי “שוויון אמיתי לא אומר שכולן חייבות לחיות אותו דבר. במדינה דמוקרטית יש מקום גם לנשים שבוחרות מרחב נשי שמתאים להן, בלי שיבזו אותן או יהפכו אותן לכותרת פוליטית. לא נכנע לאלימות האירוע יתקיים כמתוכנן בתקווה שמי שמחפש לפוצץ את האירוע שיחזור בו".