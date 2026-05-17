החרם הבא? מדינה נוספת מאיימת לפרוש מאירוויזיון 2027

רשת הטלוויזיה הבלגית-פלמית, VRT, מאיימת היום (ראשון) וטוענת כי הסיכויים להשתתפות המדינה באירוויזיון 2027 קלושים. הרשת, שקיבלה את האחריות על ניהול הבחירה לתחרות הבאה בהתאם לרוטציה הפנימית בבלגיה, מציבה אולטימטום נוקשה לאיגוד השידור האירופי (EBU).

דוברת הרשת, יסמין ואן דר בורגט, הצהירה כי VRT מצפה מהאיגוד להשמיע עמדה ברורה נגד מלחמה ואלימות ובעד זכויות אדם. הרשת דורשת "מסגרת ברורה להשתתפות" שתכלול דיון פתוח והצבעה ישירה בקרב חברי ה-EBU לגבי המשך השתתפותה של ישראל. לדבריה, המענה שקיבלו עד כה מהנהלת התחרות אינו מספק, ובכוונת הרשת לחבור לגופי שידור נוספים כדי להפעיל לחץ משותף.

ב-VRT מנסים להציג את המאבק כעקרוני ועוסק בקריטריונים להשתתפות, אך הדרישה נתפסת כצבועה; רק לאחרונה חשף מנהל התחרות, מרטין גרין, כי סילוקה של רוסיה בעבר נבע מחוסר העצמאות של רשת השידור שלה מהקרמלין, ולא בגלל המלחמה עצמה.

האיום הבלגי הנוכחי מוחשי במיוחד, שכן בשנה שעברה (2026) נוהלה ההשתתפות על ידי הרשת הצרפתית RTBF, ששלחה את הזמרת אסילה (שסיימה במקום ה-21). אסילה דווקא זכתה לאהדת הקהל הישראלי לאחר שהחמיאה לנציג הישראלי, נועם בתן, וטענה כי אין לערב פוליטיקה באירוע מוזיקלי. כעת, כשההגה עבר לידי VRT, עתידה של בלגיה בתחרות נמצא בסכנה ממשית.