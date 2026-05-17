קבלו אותן: עוגות הגבינה הכי עסיסיות וטעימות לחג

לקראת חג השבועות: ביסקוטי מציגה קולקציה חדשה וטעימה של עוגות גבינה טעימות לצד מאפים מלוחים שיסגרו לכם פינה ואת תפריט החג

לקראת חג השבועות, קונדיטוריית הבוטיק ביסקוטי מציגה קולקציה חדשה ומפתה של עוגות גבינה, מאפי שמרים ומנות חג חלביות, שמביאה לשולחן את כל מה שאנחנו אוהבים בחג הזה בגרסה מושקעת, יצירתית ובלתי נשכחת.



במרכז הקולקציה ניצבות עוגות גבינה חגיגיות עם שילובים מסקרנים ומלאי נוסטלגיה, פתי בר צ'יז בהשראת עוגת הביסקוויטים הישראלית, מון רוז' עם פטל, שוקולד לבן ומרנג איטלקי, וברולה גבינה עם שכבת קרם ברולה מקורמל שמסתתרת בלב העוגה. לצדן תמצאו מאפים מלוחים מבצקי קראנץ זהובים במילויים שונים וגבינות משובחות.

עוגות חגיגיות לצד מאפים מלוחים



זוהי קולקציה שמחברת בין טרנדים עכשוויים לבין עבודת קונדיטוריה מוקפדת, קלאסיקות מנצחות עם טוויסטים מפתיעים, ומבטיחה להפוך את שולחן השבועות למרשים, שמח וטעים במיוחד.

בין המאפים המתוקים שמציעה ביסקוטי לחג השבועות ניתן למצוא את המוצרים הבאים:

קולקציית עוגות החג במהדורה מוגבלת (78 ₪ לפס, 158 ₪ לעוגה בקוטר 20): פתי בר צ׳יז – קראמבל עוגיות חמאה ופתי בר, גבינה אפויה, טראפלס פתי בר, ציפוי בלונדיז וקראנצ׳י פתי בר.

מון רוז׳ – פייטה פטל ושוקולד לבן, קונפיטורה פטל, קרם גבינה ומרנג פטל איטלקי, ברולה גבינה – קראמבל בצק פריך, גבינה אפויה ניו יורקית, שכבת קרם ברולה ״באמצע״ בציפוי ברולה מקורמל ושושני ריקוטה – שושני קראנץ שמרים במילוי גבינת ריקוטה מתוקה (76 ₪).

לצד המאפים המתוקים מציעה ביסקוטי גם מגוון מאפים מלוחים שעושים שיפארו את שולחן החג: ברולה פלפלים כתומים– קראמבל גבינת פיקורינו, גבינה באסקית מלוחה, קרם ברולה פלפלים כתומים וגבינות מקורמל. ( 148 ₪)

רוזטה מנצ׳גו ועגבניות מיובשות – שושני קראנץ שמרים, גבינת מנצ׳גו, עגבניות מיובשות

(76 ₪), רוזטה פטריות מוצרלה - שושני קראנץ שמרים, פטריות טריות וגבינת מוצרלה

(76 ₪).

הקולקציה החגיגית מצטרפת למגוון העשיר של ביסקוטי שמציע מגוון רחב ועשיר של מאפים, קישים, לזניות ושלל אופציות חלביות נוספות שיפארו את החג הקרוב.