הותר לפרסום: 4 לוחמים נפצעו קשה, בינוני וקל בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר כעת (ראשון) לפרסום כי במהלך הלילה לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון.
כמו כן, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
נזכיר כי אמש הותר לפרסום, כי סרן מעוז ישראל רקנטי, בן 24, מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. ביום שישי בשעות הצהריים, שילחו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לעבר הכוח בגזרה המרכזית של דרום לבנון, הרחפן פגע ברקנטי ופצע לוחם נוסף. זהו אותו כוח שספג פגיעת פצמ"ר ממנו נהרג סמ"ר נגב דגן הי"ד מהישוב דקל. מעוז היה בן 25 היה בנופלו. הותיר אחריו הורים ושישה אחים. בן למשפחה שורשית באיתמר, בן למשפחה ממקימות היישוב. הוא היה מאורס לרני שלמדה במדרשה בישוב, ועמד להינשא לה בעוד כחודש ולהקים בית בישראל.
