הותר לפרסום: 4 לוחמים נפצעו קשה, בינוני וקל בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר כעת (ראשון) לפרסום כי במהלך הלילה לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון.

כמו כן, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.