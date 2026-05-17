מתוסכל שהגיע נמוך? נציג ליטא באירוויזיון יוצא נגד ישראל

סערה ברשת בעקבות תגובה מקוממת של נציג ליטא לאירוויזיון. לאחר זכייתה הדרמטית של דארה מבולגריה, שעקפה ברגע האחרון את ישראל שהובילה את הטבלה לאחר שזכתה בהצבעת הקהל, בחר הזמר הליטאי להגיב בעמוד האינסטגרם הרשמי של התחרות וכתב: "אירופה ניצלה!". תגובה זו מגיעה למרות שליטא עצמה התרסקה במקום ה-22 עם 22 נקודות בלבד.

התבטאות זו מדגישה שוב את חוסר היכולת של גורמים באירופה להפריד בין מוזיקה לפוליטיקה, ובכך הם מסכנים את מהות התחרות. עבור הקהל הישראלי לא מדובר בהפתעה; רק בשנה שעברה נרשם מקרה דומה, כאשר נציג אוסטריה, ג'ייג'יי (JJ), עקף את יובל רפאל בדקה ה-90 וזכה לברכות על כך ש"הציל את התחרות" מזכייה ישראלית.

אם היבשת לא תתעורר ותוקיע את מי שמנסה לזרוע פילוג ושנאה, תרבות האירוויזיון כולה עלולה ללכת לאבדון, במקום להישאר מרחב המקדם אמנות וחיבור.