מתקפת כטב"מים על תחנת כוח גרעינית באיחוד האמירויות

מתקפה אדירה של כטב"מים התרחשה כעת (ראשון) בתחנת הכוח הגרעינית בראכה באזור א-ד'פרה.

נזכיר כי לפני כשבועיים, משרד ההגנה של איחוד האמירויות עדכן כי מספר טילים וכטב"מים שוגרו לעבר המדינה.

בהודעת האמירויות נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות כעת כדי ליירט את הטילים ששוגרו. הציבור התבקש "לפעול בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות".

יום קודם לכן, דווח על לפחות 4 טילי שיוט ששוגרו משטח איראן לעבר איחוד האמירויות, כאשר לפחות שלושה מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האיחוד. בהמשך דווח על מספר שריפות שפרצו במרכז טרמינל הנפט של נמל פוג'יירה, אשר ככל הנראה פרצו בעקבות שברי יירוט או פגיעה ישירה של הטיל הרביעי.

מפקד צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, אמר היום כי "איראן תקפה אתמול את עומאן, איחוד האמירויות, ואת המתקנים בנמל פוג׳יירה. כמו כן איראן ניסתה לפגוע בכוחות הצי האמריקני. אנחנו רואים את זה, ואני רוצה להבהיר לאיראן כי אם תפגע בכוחות ארצות הברית תמצא את עצמה מול עוצמת האש האמריקאית". למרות זאת, קיין טען כי "התקיפות האיראניות לא הגיעו לרף המצדיק את חידוש הלחימה".