בעלות של 220 מיליון ש"ח: נפתחה עיר אטרקציות עצומה בישראל

בהשקעה של 220 מיליון ש"ח: נפתח בישראל מתחם התיירות Kassland עיר האטרקציות החדשה של ישראל, מלון, ספר מטור, ופארק מים עצום - הכל במקום אחד

מול נופי מדבר יהודה נפתח בימים אלה מתחם התיירות החדש Kassland, פרויקט רחב היקף המבקש לשנות את תפיסת הנופש המקומית ולהציע חוויית הכול במקום אחד: מלון, ספא, פארק מים, קולינריה, הופעות ואטרקציות תחת קורת גג אחת.

המתחם החדש משלב בין חוויית ריזורט בינלאומית לבין נוף מדברי ייחודי, ומציע לאורחים חופשה מלאה שאינה מצריכה יציאה מהמתחם. המודל שעליו מבוסס המקום מאפשר לכל אורח לבחור את אופי הבילוי שלו, החל משעות של שקט ורוגע במתחמי הוולנס ועד חוויות אדרנלין ובילוי משפחתי בפארק המים המקורה.

אחד ממתחמי הטרמה הגדולים במזרח התיכון

בלב הפרויקט ניצב Atlantis Spa, מתחם טרמה רחב ידיים המשתרע על פני כ 4,500 מ”ר ונחשב לאחד הגדולים במזרח התיכון. המתחם כולל כ 20 בריכות ומתקני מים שונים, בהם בריכות הידרותרפיות עם ג’טים ממוקדים, בריכת ציפה, בריכת מפלים, בריכת גשם ומוקדי זרמים עם מאות נקודות עיסוי תת מימיות.

המים במתחם מחוממים לטמפרטורה של עד 38 מעלות, מה שמאפשר פעילות לאורך כל ימות השנה. המקום שואב השראה מתרבות המרחצאות האירופית ומשלב מגוון מתקני וולנס מתקדמים, סאונות יבשות ורטובות, סאונת אינפרא אדום, חמאם טורקי, חדר מלח וחדר שלג, לצד חדרי טיפולים ואזורי מנוחה המעוצבים באווירת ריזורט יוקרתי.

"הארנק נשאר בלוקר"

אחד האלמנטים המרכזיים בחוויית האירוח הוא מודל הפרימיום שמציע המתחם, תחת הקונספט: “הארנק נשאר בלוקר”. חבילת הכניסה כוללת שימוש חופשי במתקנים, לצד בראנץ’ מתחדש, שתייה חופשית וארוחת בופה.

במקום יוצעו גם חבילות טיפולים, אירוח קבוצות ושילובי לינה, כאשר המתחם כולו יכול לארח עד כ 500 אורחים במקביל באזור הספא והטרמה.

פארק מים מקורה עם מגלשות מהארוכות במזרח התיכון

לצד מתחם הספא פועל גם Kass Splash, פארק מים מקורה לכל המשפחה, הכולל כ 18 מגלשות מים ומתקנים שונים הפועלים לאורך כל השנה.

בין האטרקציות בפארק ניתן למצוא מגלשות אבובים מהארוכות במזרח התיכון, מגלשות מרוץ, מתקנים דיגיטליים ומתחמי ספלאש אינטראקטיביים, לצד עולם ילדים מהגדולים בישראל ובריכות ייעודיות לפעוטות ולילדים.

חלק מהמגלשות מגיעות לאורך של עד רבע קילומטר, כאשר גולת הכותרת היא מגלשת ה Infinity Tube Slide, מהבודדות בעולם, היוצרת תחושת ריחוף במהלך הגלישה.

הפארק פועל כמתחם מקורה עם מים מחוממים, ומציע גם מתחמי ארקייד, מסעדות, אזורי מנוחה ומרחבי בילוי נוספים. על פי הערכות, הפארק יוכל לקלוט עד כ 3,000 מבקרים ביום.

מלון, הופעות ופנאי, הכול במקום אחד

המתחם כולל גם מלון בן 220 חדרים, המאפשר לאורחים ליהנות מחופשה מלאה הכוללת לינה, ספא, פארק מים, מסעדות וחוויות פנאי נוספות, ללא צורך לצאת מהאזור.

בנוסף, במקום הוקם מתחם הופעות גדול שצפוי לארח אירועי תרבות, מופעים והפקות שונות לאורך השנה.

חנוך קאס, מייסד ובעלים קבוצת Kassland, מסר: "המטרה שלנו הייתה ליצור בישראל מתחם נופש ברמה בינלאומית, שמרכז תחת קורת גג אחת מלון, ספא, תרבות, מרחצאות ופארק מים. Kassland מאפשר לכל אורח לבחור את קצב החופשה שלו, מרוגע ושקט ועד אדרנלין ובילוי משפחתי, ליום אחד או לחופשה מלאה".

חבילת יום כיף בסיסית באטלנטיס ספא: כניסה לכל מתקני הספא והטרמה, בראנץ' חופשי, ארוחת שף בשרית, לוקר, חלוק וכפכפים. מסלולים משתנים: מגוון חבילות הכוללות עיסויים, טיפולים ייחודיים או שילוב לינה במלון ובמסעדות במתחם (סוג הטיפול משתנה בהתאם למסלול הנבחר).

מחירי הכניסה לפארק המים מתחילים ב-195 ש"ח. מחירי הספא מתחילים ב-1,540 ש"ח לזוג, כאשר טיפולים מוצעים החל מ-180 ש"ח. שעות הפעילות הן בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.



