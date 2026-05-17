בית המשפט : יורחק המפגין שחילק מיצגים פוגעניים עם פני רה"מ

בדיון שנערך בבית משפט השלום בירושלים, קבע השופט כי קיים דיון נגד המפגין שנעצר במוצאי שבת, לאחר שהציג פריטים בוטים עם פני רה"מ עליהם בפני עוברים ושבים, ובהם קבוצת נערות. השופט דחה את גרסת החשוד, הורה על הרחקתו ממעון ראש הממשלה וממוקדי המחאה, והטיל עליו ערבויות כספיות

בית משפט השלום בירושלים דן היום (ראשון) בבקשת המשטרה להחמיר את תנאי שחרורו של מפגין שנעצר במוצאי שבת בכיכר פריז. המפגין הובא בפני השופט לאחר שחילק במרחב הציבורי מיצגים בוטים ופוגעניים, אשר חורגים מכללי ההתנהגות המקובלים ופוגעים בגדרי הצניעות, שעליהם הודפסו פניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במוקד הדיון המשפטי עמדה חומרת המעשה, ובפרט החשד כי המיצג הפוגעני הוצג גם בפני קבוצת נערות צעירות שנקלעו למקום. נציגי המשטרה טענו בדיון כי מדובר בעבירה חמורה של פגיעה בצניעות הפרט והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור.

מנגד, סניגורו של החשוד ניסה למזער את חומרת האירוע. החשוד עצמו טען להגנתו כי חילק את הפריטים למשתתפי המחאה ולעוברי אורח, אך הכחיש מכל וכל כי כיוון את מעשיו כלפי הקטינות או שהציג בפניהן את החפצים הבוטים במכוון.

השופט אריאל ארליך, שעיין בחומר החקירה שהונח בפניו, בחר לדחות את טענות ההגנה. בהחלטתו קבע השופט כי התשתית הראייתית הראשונית סותרת את גרסת המפגין. "חומר החקירה שבתיק מעלה חשד סביר", נכתב בהחלטת בית המשפט, שקיבל את עמדת המשטרה כי יש לנקוט בצעדים משמעותיים נגד החשוד בגין פגיעה ברגשות הציבור ובשלום הציבור.

לאור הממצאים, פסק השופט ארליך שורת הגבלות מחמירות על המפגין כדי למנוע הישנות של מקרים דומים. על פי החלטת בית המשפט, נאסר על החשוד להשתתף בהתקהלויות בלתי חוקיות עד לתאריך ה-21 ביוני.

בנוסף, הוציא בית המשפט צו הרחקה גורף האוסר עליו להתקרב לכיכר פריז, לרחוב בלפור, לאזור מעון ראש הממשלה וכן לבתי אישי ציבור אחרים עד ל-7 ביוני. כדי להבטיח את עמידתו בתנאי השחרור הקפדניים, חויב המפגין בהפקדת ערבויות כספיות בסך אלפי שקלים, הכוללות הפקדת מזומן, ערבות עצמית וערבות צד ג'.