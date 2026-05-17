לא יאמן: כך הגדירו ב'וואלה' את המחבל האכזרי בחמאס

עד אדין אל חדאד צילום: דובר צה"ל

הרשת זועמת בעקבות הכותרת ב'וואלה' שהודיעה על חיסול ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ומאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר: "נפלתם על הראש?"

צה"ל הודיע אמש (מוצ"ש) כי בתקיפה מדויקת במרחב העיר עזה, חוסל המחבל עז א-דין אל חדאד - ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ומאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, ולאורך התקופה האחרונה פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וכן לתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

נזכיר כי לאורך המלחמה, חדאד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראליים רבים בשבי חמאס. בנוסף, חדאד ניהל את מנגנון החזקת החטופים בשבי ואף הקיף את עצמו בחטופים ישראלים במטרה למנוע את חיסולו.

מיד לאחר החיסול, החלו הכותרות בישראל, תגובות של שורדי שבי, בני משפחותיהם ועוד. אלא שהכותרת הראשית בוואלה, זו שהודיעה על חיסולו, גררה תגובות נזעמות במיוחד.

בכותרת נכתב: "דיבר עברית עם החטופים, חגג ימי הולדת לתצפיתניות - צה"ל תקף את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד".

ברשת כאמור זעמו על כך וכתבה: "השתגעתם? עוד רגע תכתבו שאתם מצטערים שהוא חוסל", "זה אמיתי מה שאני רואה? הוא היה רוצח אכזרי ומסוכן. תתביישו".

ברוך מרזל כתב, בהמשך לכותרת: "‏ואחראי לרצח של 1,800 יהודים. ‏(אבל בסך הכל בן אדם מדהים)".