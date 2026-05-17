הותר לפרסום שמו של החשוד באונס שי-לי עטרי

בית המשפט המחוזי בתל אביב, הורה הבוקר (ראשון) על הסרת צו איסור הפרסום שהגן על שמו של החשוד באונס שי לי עטרי.

החשוד הוא המוזיקאי יובל וילנר, בן 38 מתל אביב

. וילנר עצמו הודיע לבית המשפט כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום. דקות לפני הסרת הצו שוחרר וילנר ממעצר הבית שבו שהה, ולבקשת המשטרה קבע בית המשפט שיוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-30 יום.

בעקבות הסרת הצו מסרה עטרי: "15 שנים לא הייתה לי את הזכות הבסיסית להגיד את השם יובל וילנר בקול רם. לא בריאיון, לא בפוסט, אפילו לא מול בני משפחה ואנשים קרובים אליי. בזמן שהוא המשיך את חייו עם כוח, כסף וכבוד - אני הייתי זאת שחיה כאילו השם שלו הוא חומר נפץ, שרק ממתין לפוצץ את חיי".

"יש משהו חולה במציאות שבה חשודים באונס מסתובבים חופשי, והנפגעים והנפגעות הם אלה שנדרשים לשתוק ולהיזהר מכל מילה, כאילו היו עבריינים", אמרה הזמרת עטרי, ששרדה את טבח 7 באוקטובר בכפר עזה, אז נרצח בעלה יהב וינר. "זה הרגע שבו מפסיקים לדרוש ממני לשלם בחיים שלי כדי שהמוניטין של מי שאנס אותי בברוטליות יישאר נקי".