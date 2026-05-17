אחרי חודש: פוענח ניסיון הרצח הכפול בחיפה

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי פוענח ניסיון הרצח הכפול בחיפה. על פי ההודעה, בתאריך 18.04.26 התקבל דיווח אודות אירוע ירי ברחוב שדרות בן גוריון בחיפה, כתוצאה מהירי, אחד הקורבנות בן 32 נפצע באורח אנוש ואחר בן 33 באורח קל.

שוטרי תחנת חיפה הגיעו במהירות לזירה, אספו ראיות ואיתרו ממצאים, שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז חוף איתרו את הנשק שהוסלק בזירה מיד לאחר הירי ובאותו יום נעצר החשוד, בן 33 תושב חיפה.

חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב כרמל ביצעו מגוון פעולות חקירה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שחשפו כי הרקע לירי הוא סכסוך מקדים בין המעורבים.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום כלל פעולות החקירה, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה. הוגשה הצהרת תובע וצפוי להיות מוגש היום כתב אישום בגין נסיון רצח.