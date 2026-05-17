התוצאה המטורפת של ישראל במספרים: כך התחלק ניקוד האירוויזיון

בפעם השנייה ברציפות ישראל זוכה במקום השני באירוויזיון, ברגעים מותחים ודרמטיים במיוחד ברגע ההכרזה על המנצחת הגדולה, ישראל כמעט כבשה את המקום הראשון. איך היא עשתה את זה? כל הנתונים המלאים על הניקוד בפנים

בניגוד להימורים ולתחזיות - ישראל זכתה במקום ה-2 באירוויזיון, אחרי שבטבלה הרשמית ניבאו לה את המקום ה-5. בולגריה שקפצה לאחר ביצוע הגמר למקום ה-3 בהימורים לקחה את התחרות - גם מבחינת הצבעות השופטים וגם מבחינת הצבעות הקהל.

איך זה קרה? בניגוד לשנה שעברה, שיובל רפאל זכתה רק ל-60 נקודות מצוות השיפוט ו-297 נקודות מקהל, השנה נועם בתן זכה ל-123 נקודות מצוות השיפוט כולל דוז פואה מפתיע שהגיע דווקא מפולין (אולי הם רצו לפצות על תגובת הנציגה המביכה שברחה בראיון כשנשאלה על ישראל?) מה שמיקם אותו במקום ה-8 בטבלה.

בהצבעת הקהל נועם בתן זכה ל-220 נקודות, והגיע רק למקום ה-3 בהצבעת הקהל כשמעליו רומניה ובולגריה. אבל זה היה מספיק בשביל לעקוף ולהגיע למקום ה-2 והמכובד, ובסך הכל 343 נקודות.

ואלו המדינות שהעניקו לישראל ניקוד מצוות השיפוט - אחרי הדוז פואה של פולין.

10 נקודות: מולדובה, אוקראינה

מולדובה, אוקראינה 8 נקודות: אלבניה, אוסטריה, ליטא

אלבניה, אוסטריה, ליטא 7 נקודות: ארמניה, בולגריה, דנמרק

ארמניה, בולגריה, דנמרק 6 נקודות: צרפת, רומניה

צרפת, רומניה 5 נקודות: קרואטיה

קרואטיה 4 נקודות: אזרבייג'ן, פינלנד, מלטה, סן מרינו, סרביה

אזרבייג'ן, פינלנד, מלטה, סן מרינו, סרביה 3 נקודות: גאורגיה

גאורגיה 2 נקודות: צ'כיה, שווייץ

צ'כיה, שווייץ נקודה אחת: בלגיה, מונטנגרו

בלגיה, מונטנגרו 0 נקודות: קפריסין, אוסטרליה (שזכתה לדוז פואה מצוות השיפוט הישראלי), אסטוניה, גרמניה, יוון, איטליה, לטביה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, שבדיה, בריטניה.





קפריסין ויוון העניקו דוז פואה אחת לשנייה, וגרמניה שנוטה לתמוך בישראל וגם הייתה אחת מ-5 המדינות שאיימו בפרישה אם ישראל תודח מהאירוויזיון, לא העניקו לישראל אף לא נקודה אחת.

הפתעה נוספת נרשמה בחצי הגמר הראשון, שבה השתתפה ישראל, ורק הלילה (בין שבת לראשון) נחשפו התוצאות של ההצבעה. בחצי הגמר הראשון ישראל זכתה במקום הראשון, וקיבלה את רוב קולות הקהל והשופטים. בשנה הבאה התחרות תתקיים בבולגריה, ידידה טובה מאוד של ישראל, ודארה שזכתה אף הייתה בין הבודדות שפרסמו את תמיכתה בישראל בפומבי.



