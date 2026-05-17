הבחירות לפת"ח: מרואן ברגותי וזכריא זביידי נבחרו להנהגה

פורסמו תוצאות ההצבעה לוועד המרכזי בוועידת הפת"ח השמינית: רב המרצחים מרואן ברגותי וראש המודיעין הכללי מג'ד פארג' זכו במרב הקולות. ממלא מקום יו"ר הרשות, חוסיין א-שייח', הגיע למקום הרביעי בלבד. אל גוף ההנהגה הבכיר נבחרו גם האסיר המשוחרר זכריא זביידי ובנו של אבו מאזן, יאסר עבאס

מפת הכוחות החדשה ברשות הפלסטינית נחשפת: התקשורת הערבית פרסמה הבוקר (ראשון) את תוצאות הבחירות לוועידת הפת"ח השמינית, שקבעה את זהותם של 18 חברי הוועד המרכזי הנבחרים (אליהם יצטרפו בהמשך שלושה חברים נוספים שימונו על ידי הנבחרים).



על פי הנתונים שפורסמו בערוץ הערבי "א-שרק", שני המנצחים הגדולים של הבחירות הם רב המחבלים מרואן ברגותי וראש מנגנון המודיעין הכללי הפלסטיני, מג'ד פארג'. השניים התברגו במקומות הראשון והשני בהתאמה, כשכל אחד מהם גורף למעלה מ-1,800 קולות.

למקום השלישי הגיע המחבל ג'יבריל רג'וב עם 1,609 קולות, נתון הממחיש כי "האופוזיציה" הפנימית לאבו מאזן שומרת על כוחה ולא נדחקה החוצה. מי שספג מכה קלה למעמדו הוא חוסיין א-שייח', המשמש כממלא מקום יו"ר הרשות ונחשב ליורש פוטנציאלי, שזכה ל-1,570 קולות בלבד והסתפק במקום הרביעי. בכיר נוסף שנחשב למבקר חריף של הרשות, תאופיק טיראווי, רשם אף הוא הישג נאה כשהתברג למקום גבוה עם 1,361 קולות.

הרשימה המלאה של העשירייה הפותחת:

מרואן ברגותי מג'ד פארג' ג'יבריל רג'וב חוסיין א-שייח' ליילה ר'אנם מחמוד אל-עאלול תאופיק טיראווי יאסר עבאס תייסיר אל-ברדוני זכריא זביידי

הדור הצעיר, הבן של היו"ר והאסיר המשוחרר



אחד הנתונים הבולטים ברשימת הנבחרים הוא כניסתו של יאסר עבאס, בנו של יו"ר הרשות, ישירות לעשירייה הראשונה. גם ראש ממשלת הרש"פ לשעבר, מוחמד אשתיה, הנחשב למקורב מאוד לאבו מאזן, הצליח להתברג לרשימה וסוגר את שורת 18 הנבחרים.

שם נוסף שמושך תשומת לב מיוחדת הוא זכריא זביידי, האסיר הביטחוני ומפקד גדודי חללי אל-אקצא לשעבר, ששוחרר לאחרונה במסגרת עסקת החטופים עם חמאס וכעת נבחר להנהגה הבכירה. נוכחותו, לצד דמויות נוספות, מעידה על ניסיון בולט בוועידה לשלב גורמים מהדור הצעיר יותר לתוך ההנהגה המזדקנת של התנועה.

94% אחוזי הצבעה ב-4 מוקדים שונים



מנהל ועידת הפת"ח דיווח אמש על היענות שיא בבחירות, עם שיעור הצבעה שעמד על כ-94%. בסך הכל השתתפו בהליך הדמוקרטי הפנימי 2,580 בעלי זכות בחירה, אשר יכלו לבחור מספר מוגבל של מועמדים.

ההצבעה התנהלה במקביל בארבעה מוקדים מרכזיים ברחבי המזרח התיכון: רמאללה, רצועת עזה, לבנון וקהיר. על 18 המושבים הנכספים בוועד המרכזי התמודדו 59 מועמדים, בעוד 450 מועמדים נוספים התמודדו על 80 המושבים במועצה המהפכנית של התנועה.