כוננות שיא בישראל: היערכות לחידוש הלחימה באיראן

"עוד כמה ימים": בישראל נערכים לחידוש הלחימה של ארה"ב באיראן. בישראל יודעים שארה"ב תעדכן מבעוד מועד על תקיפה, אם תצא לפועל, ויהיה זמן לפעול ולעדכן את הציבור

בישראל גוברת ההערכה לפיה ארצות הברית נוטה לפעול באיראן, ובהתאם עולה הדריכות גם בצה"ל בימים אלה.

על פי הדיווח בחדשת 12, בישראל לא יודעים מועד מדויק לחידוש הלחימה של ארה"ב באיראן, אבל מעריכים שייקחו לפחות עוד כמה ימים עד שהנשיא דונלד טראמפ יקבל החלטה.

בצל הדריכות, צה"ל נמצא בתיאום הדוק במיוחד עם סנטקום, פיקוד המרכז של ארה"ב. מתקיים שיח כמעט יומיומי בין הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר למפקד סנטקום האמדירל בראד קופר. בישראל יודעים שארה"ב תעדכן מבעוד מועד על תקיפה, אם תצא לפועל, ויהיה זמן לפעול ולעדכן את הציבור.

נדגיש כי הנשיא טראמפ מעוניין להגיע להסכם כמובן ולא לחדש את הלחימה - אך נראה כי איראן מתעקשת שלא לזוז סנטימטר בדרישותיה.