ישראל כ"ץ משתלח בדן חלוץ: "השווה את נתניהו לנאצים"

דן חלוץ בראיון צילום: מתוך "פגישה עם רוני קובן, כאן 11"

שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה היום (ראשון) לעמותת יוצאי חיל האוויר, לאחר שהאחרונים מתכוונים למנות את מפקד חיל האוויר לשעבר, דן חלוץ, לנשיא העמותה.

בהודעתו כתב כ"ץ: "אני קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם מהכוונה למנות את דן חלוץ כנשיא העמותה. דן חלוץ, שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית והפך לקול מסוכן, קיצוני וחסר אחריות - שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר.

דווקא בתקופה הזאת שהעם כולו על כל חלקיו מחבק את חיל האוויר ומוקיר את תרומתו הגדולה לביטחון מדינת ישראל, יחד עם כל חיילי צה"ל הגיבורים, אין מקום למי שמנסים לפרק אותנו מבפנים.

אנחנו נמשיך לחזק את צה"ל, לשמור על אחדותו, ולהבטיח את ביטחון מדינת ישראל".