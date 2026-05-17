ח"כ סעדה מכחיש את הדיווח על נתניהו: "רק משאלת לב"

חבר הכנסת משה סעדה הכחיש את הדיווחים על ראש הממשלה נתניהו: "זו רק משאלת לב"

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' לדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו שוקל פרישה לפני הבחירות הבאות.

בדבריו הוא טען כי "הידיעה בתקשורת כאילו נתניהו שקל לא להתמודד - היא בסך הכל משאלת לב שלהם. ראש הממשלה בשום שלב לא שקל פרישה, ואם היה שוקל דבר כזה בתוך אלפית השנייה היה מקבל הסדר טיעון ומחיקת כתב האישום.

אני יודע מאנשים מתוך הפרקליטות שהוצע לו מפורשות: תפרוש ונמחק לך את כל כתבי האישום".

עוד הוא הוסיף: " התיקים הללו הם בסך הכל חרב מתהפכת שלהם מעל ראשו. התיקים הללו בסופו של דבר יושלכו לפח האשפה אבל מבחינתי זה לא מספיק, האנשים הללו בפרקליטות צריכים לשלם מחיר".