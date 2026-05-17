פרטי הלוויתו של מעוז ישראל רקנטי הי"ד

דובר צה"ל התיר אמש (שבת) לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנטי מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24 בנופלו.
רקנטי הוא חלל צה"ל ה-20 שנפל בלבנון מאז פרוץ "שאגת הארי", והשביעי מאז תחילת הפסקת האש מול לבנון.
הבוקר, משפחתו פרסמה את פרטי הלוויתו וימי השבעה. הלוויתו תתקיים היום, בשעה 14:00 בית העלמין הצבאי הר הרצל.
מסע הלוויה יצא בשעה 12:15 מבית המשפחה, אוטובוס יעמוד לרשות המלווים בשעה 12:15 בכיכר היישבו איתמר.
עוד נמסר כי המשפחה תשב שבעה ברחוב לשם, איתמר. שעות ניחום אבלים 9:00-23:00.
מעוז הוא החלל ה-9 של הישיבה באיתמר.
תגובות