"השתלטות מכוונת": אמו של הכתב הבכיר נגד מגורי דתיים בת"א

מאז הבחירות, אני מתקשה להסתובב עם כיפה סרוגה צילום: הגיע הזמן לבסס חלופה דתית מוסרית איתנה ויציבה (צילום: אסתר רוביאן, פלאש 90)

הילה טוב, אמו של הכתב הפוליטי מיכאל האוזר טוב, עוררה זעם ברשת לאחר שפרסמה תמונה של שני צעירים דתיים מטיילים עם עגלה ונשק ברחובות תל אביב. בציוץ חריף טענה כי מדובר ב"השתלטות מכוונת", ופסלה את אפשרות הדו-קיום: "אל תתחילו עם 'יש מקום לכולם' – כי אין".

סערה חדשה מתעוררת ברשתות החברתיות סביב סוגיית הנוכחות הדתית במרחב הציבורי בתל אביב. הילה טוב, אמו של הכתב הפוליטי מיכאל האוזר טוב, פרסמה ציוץ שעורר תגובות קשות, בו תקפה בחריפות את נוכחותם של בעלי חזות דתית בעיר.

בציוץ שהעלתה לחשבון ה-X שלה, צירפה טוב תמונה שבה נראים שני גברים חובשי כיפה סרוגה צועדים לאיטם על מדרכה בתל אביב. אחד מהם דוחף עגלת תינוק, בעוד השני נושא נשק ארוך – מראה שגרתי ונפוץ במיוחד ברחובות ישראל מאז פרוץ המלחמה, המאפיין חיילי מילואים או אזרחים שקיבלו רישיון נשיאה.

למרות הסיטואציה השגרתית, טוב בחרה להציג את התמונה תחת הכותרת של איום וכיבוש. "באופן מדאיג ומעורר סלידה תל אביב נכבשת על ידי חובשי כיפה ונשק, ובעטורות בובו'ז סטייל 'ראש יהודי'", כתבה.

בהמשך דבריה, שללה טוב לחלוטין את רעיון הדו-קיום וההכלה בעיר, והאשימה את הציבור הדתי בכוונות השתלטות זדוניות. "ואל תתחילו עם 'יש מקום לכולם' - כי אין", פסקה טוב והוסיפה: "תראו מה קורה בערד, למשל. ההשתלטות על תל אביב מכוונת ושיטתית. אם לא כדי לתקוע אצבע בעין, למה לבוא להתיישב דווקא בלב החילוניות?".