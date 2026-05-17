מלאכות יד במוזיאון הימי

מתחם סדנאות יצירה חדש במוזיאון הימי הלאומי בחיפה - "נמל הבית למלאכות יד". המתחם כולל אשכול סדנאות של חומרים שונים, במטרה להעמיק ולחקור את התרבות החומרית של אזורנו, דרך התנסות ויצירה במלאכות יד מתרבויות שונות המוצגות במוזיאון הימי הלאומי. המתחם מיועד למגוון של קהלים: משפחות עם ילדים, בתי ספר, צוותי מערכת החינוך, קבוצות של עובדים ועוד רבים.

סדנאות היצירה יחשפו את המבקרים למלאכות יד עתיקות ולחומרים מסורתיים:

סדנת קרמיקה ייחודית - פיסול ויצירה בחימר דרך שיטות מלאכה של תרבויות קדומות של אגן הים התיכון. סדנת זכוכית - גילוי עולם של יצירה בזכוכית דרך התכה, הכנת תכשיטים ותליונים ושלל חפצי זכוכית.

סדנת קליעה ואריגה - טכניקות של אריגה וקליעה מסורתיות עם חומרים טבעיים או ממוחזרים כדרך להטמעת ערכי הקַיָּמוּת ופיתוח יצירתית.

המוזיאון הימי הלאומי מהווה מרכז של תרבויות, היסטוריה ואמנות של אגן הים התיכון. בתערוכות הקבע מוצגים ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים כגון: פסלים וכלי חרס עתיקים, פסיפסים, כלי נשק, מכשירי ניווט ועוד. הביקור בנמל הבית למלאכות יד מתחיל בסיור מודרך במרחב המוזיאלי, אשר מהווה שער ליצירה והשראה, היחשפות לתרבויות ואיסוף רעיונות מהתערוכות השונות.

עדינה פרלמן ורדי, מנהלת החינוך של מוזיאוני חיפה: "נמל הבית למלאכות יד הוא מרכז ייחודי ללמידה והתנסות במלאכות יד מסורתיות, בזיקה לתערוכות המוצגות במוזיאון הימי הלאומי.

אנו רואים חשיבות רבה בהקדשת זמן לעבודת כפיים, ל'לכלוך הידיים', להיכרות ולהתנסות בחומרים שונים, דווקא בעולם שמתקדם במהירות לעבר דיגיטציה. צוות המתחם כולל יוצרות ויוצרים מתחומי מלאכה שונים, הפועלים מתוך תפיסה המחברת בין מסורת, יצירה, למידה והתנסות מעשית".



